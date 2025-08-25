Fehlende Durchschlagskraft

Ungewöhnlicherweise trat die Zweite in Ravensburg erst nach der Ersten an. Das Spiel verlief zunächst etwas schleppend, in die Offensive kam der SVW kaum. Ein Handelfmeter und ein Distanzschuss des TSB brachten die 2:0-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel wollte der SVW mit mehr Druck nach vorne die Wende einleiten, doch man merkte die noch oder schon fehlenden Kräfte. Das 3:0 war dann ein Nackenschlag für den SVW. Zwar gab sich die Zweite nicht auf und kam nach Julius Büchelmaiers Freistoß durch den durchlaufenden Jakob Knöpfler noch zum Anschluss und warf natürlich auch danach alles nach vorne, aber es reichte nicht mehr. Mit dem 4:1 des TSB war der Schlusspunkt gesetzt. Insgesamt wurde gut gekämpft vom SVW II, aber das Durchsetzungsvermögen im Angriff muss noch besser werden, um hoffentlich bald den ersten Dreier feiern zu können.