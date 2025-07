Fehlende Derbys „nicht nachvollziehbar“ ‒ Dorfen-Coach Hartl kritisiert Ligeneinteilung

Der TSV Dorfen ist wieder mit dem erfolgreichen Trainer-Duo Andreas Hartl und Gerhard Thalmaier in die Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Nach dem großartigen Erfolg der letzten Spielzeit betont Hartl: „Alles beginnt wieder bei Null.“ Zwei Tests hat der TSV bereits bestritten. Beim Landesligisten Kirchheimer SC unterlag der TSV mit 1:4 (0:2) und am Sonntag folgte ein 3:1 (2:0)-Sieg beim Bezirksligisten SVN München. Am heutigen Mittwoch tritt der TSV um 19.30 Uhr auswärts am Badria-Sportplatz gegen den TSV 1880 Wasserburg an.

„Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns“.