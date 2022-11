Ihre liebe Mühe hatten Luigi Iovane und Dejan Mijailovic vom SV Cosmos Aystetten mit Kissings Torjäger Lukas Siebert. Am Ende reichte es nur zu einem 2:2-Unentschieden. – Foto: Rudi Fischer

Fehlende Aystetter Körperspannung Der SV Cosmos büßt im Aufstiegsrennen durch ein 2:2 beim Kissinger SC zwei Punkte ein +++ Bobingen springt mit 2:1-Sieg in Ottobeuren auf Platz zwei +++ Türkgücü Königsbrunn beendet mit 4:0-Sieg in Heimertingen die Niederlagenserie +++ Dinkelscherben schlägt sich selbst

Der SV Cosmos Aystetten kam beim Aufsteiger Kissinger SC über ein 2:2 nicht hinaus und hat damit zwei weitere Punkte im Aufstiegsrennen eingebüßt. Mit einem überraschenden 4:0-Sieg beendete der SV Türkgücü Königsbrunn die Serie von fünf Niederlagen und konnten mit dem Gegner FC Heimertingen mit 22 Punkten gleichziehen. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause unterlag der TSV Dinkelscherben dem Tabellenvierten SpVgg Kaufbeuren unnötig mit 0:2 und verliert damit weiter an Boden. Es läuft nicht beim TSV Ziemetshausen. Das 0:3 im Heimspiel gegen den FC Thalhofen war ein neuerlicher Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Aystetten machte zwar von Anfang an das Spiel, doch außer einem Freistoß aus 18 Metern von Marcel Burda sprang nichts dabei heraus. Überraschend fiel dann das 1:0 für Kissing. Eine Einzelleistung von Julian Schmid über links, der zwei Abwehrspieler düpierte und allein auf Arthur Mayer zulief und ins kurze Eck schoss. Die Sonne stand tief und blendete den Aystetter Keeper entscheidend. Cosmos machte wieder das Spiel und drängte auf das Kissinger Tor, ohne jedoch gefährlich zu werden. In der 30. Minute verschätze sich Patrick Wurm bei einer weiten Flanke und konnte Lukas Siebert nicht mehr daran hindern, aufs Tor zuzulaufen und zum 2:0 einzunetzen. Fünf Minuten später klappte es endlich auch bei Aystetten mit einem schönen Spielzug über Dejan Mijailovic auf Marcel Burda, der dann in der Mitte Maximilian Heckel bediente, der aus 16 Metern abzog. Drei Minuten später schoss Marcel Burda aus dem Rückraum, doch der Kissinger Torwart packte eine gute Parade aus und klärte zur Ecke. Diese führte Dejan Mijailovic kurz auf Maximilian Heckel aus, dessen Flanke fand Pascal Mader und dieser legte per Kopf auf David Djiaic, der trocken ins Tor schoss. Außer den vier Toren gab es wenig Torraumszenen. (Brenner) Lokalsport Labo

Von Anfang an ging Bobingen das Spiel beherzt an und dominierte den TSV Ottobeuren aufgrund der besseren Spielanlage. In der ersten Halbzeit gelang es den Schützlingen von Spielertrainer Christopher Detke, die Allgäuer über weite Strecken in der eigenen Hälfte einzuschnüren. Trotzdem dauerte es bis zur 43. Spielminute, bis das erlösende 1:0 fiel. Maximilian Krist setzte sich mit einer sehenswerten Einzelaktion an der Strafraumgrenze durch und versenkte den Ball mit einem satten Linksschuss im kurzen Eck. Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber natürlich motivierter zurück. Allerdings waren sie in ihren spielerischen Mitteln doch relativ limitiert. In der Folge verpassten es die „Bobinger Bübles“ wieder einmal, ihre sich bietenden Chancen zu nutzen. Dadurch blieb Ottobeuren im Spiel. Schließlich war es dann zum wiederholten Male Florian Gebert, der nach einer Standardsituation richtig stand und zum 2:0 für Bobingen abstaubte. Es war die 67. Minute dieses Spiels. Auch in der Folge gab es weitere Chancen für Bobingen, die aber allesamt liegen gelassen wurden. Kurz vor Schluss, es war bereits die 88. Spielminute, gelang den Ottobeurern mit ihrem ersten sehenswerten Angriff der 1:2-Anschlusstreffer. Vorausgegangen war ein Bobinger Stellungsfehler, den Ottobeurens Stefan Dietrich nutzte. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Krist (43.), 0:2 Florian Gebert (67.), 1:2 Stefan Dietrich (86.)

Kein Durchkommen gab es für Hakan Avci (rechts) und die Angreifer des TSV Dinkelscherben bei der 0:2-Heimniederlage gegen die SpVgg Kaufbeuren. – Foto: Marcus Merk

Aber wie so oft in den letzten Wochen fehlte bei Dinkelscherben entweder das Fortúne oder die Genauigkeit und Konsequenz in letzter Instanz. Und dann passiert erneut ein einzelnes Missgeschick, das der Gegner eiskalt ausnutzt: Nach einem unglücklichen Foul von Simon Motzet an der Strafraumgrenze zeigte Schiedsrichter Philipp Sofsky konsequent auf Elfmeter, den Gästetorjäger Robin Conrad sicher zum 0:1 verwandelte (42.). Auch nach der Pause war der TSV optisch mit mehr Ballbesitz unterwegs, während sich die Gäste auf ein aggressives Verteidigen der Führung konzentrierte. Pech kam dann bei zwei Kopfbällen hinzu, als erst Phillip Schmid nur den Pfosten traf (59.) und Thomas Kubina knapp vorbei zielte (61.). Selbst in Unterzahl nach einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe für Kapitän Max Micheler drängte Dinkelscherben auf den Ausgleich und schien auch belohnt zu werden, als Schiedsrichter Sofsky nach Rücksprache mit seinem Assistenten nach Foul an Josef Kastner auf Elfmeter entschied. Nachdem Micheler zuletzt verschossen hatte und zudem nicht auf dem Platz stand, trat Thomas Kubina an und jagte das Leder zum Entsetzen der 220 vornehmlich heimischen Zuschauer in der GW-TEC Arena deutlich über den Kasten (67.). Auch die weiteren Bemühungen von Alex Brecheisen (73.) und Phillip Schmid (76., 84.) blieben glück- und erfolglos und gipfelte dann im 0:2 durch Robin Conrad, der einen Konter gegen den nahezu beschäftigungslosen Heimkeeper Lukas Kania erfolgreich abschloss (90.). TSV-Coach Michael Finkel war nach dem Spiel stinksauer: „Was wir heute wieder für einen Aufwand betrieben haben, um am Ende wieder mit leeren Händen da zu stehen gegen einen Gegner, den man heute einfach schlagen muss, ist unglaublich“. (Kutschenreiter) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Philipp Sofsky (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Robin Conrad (42. Foulelfmeter), 0:2 Robin Conrad (90.)

Besondere Vorkommnisse: Thomas Kubina (TSV Dinkelscherben) scheitert mit Foulelfmeter (67.)

Gleich beim ersten Abtasten überraschte Mert Akkurt die Heimertinger Abwehr mit einem Pass auf Kerem Cakin. Der zog auf und davon und bediente Egor Keller im Strafraum, der Torwart Patrick Pfohmann zum 0:1 überwand. Die Heimelf drückte Türkgücü danach in die Defensive, doch es kam zu zwei Konterchancen durch Egor Keller. Die größte Ausgleichschance für den FCH bot sich bei einem Elfmeter nach Foul von Berat Ayverdi. Aber Ivan Zaper jagte den Ball scharf neben den Kasten von Parlak. Die defensive Kontertaktik des Trainers Helmut Riedl ging in der 39. Minute voll auf. Mert Akkurt lief nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld in den gegnerischen Strafraum, umkurvte den Torwart und schob aus spitzem Winkel zum 0:2 in die Maschen. Daran änderte sich bis zur Pause nichts mehr. Bei Heimertingen ging an diesem Nachmittag alles schief. Alexander Link wurde in der 57. Minute nach seinem zweiten Foul mit Gelb-Rot vom Platz geschickt und vier Minuten später sah der erst nach der Pause eingewechselt Bryan Bertsch glatt rot. Er reagierte heftig auf ein Foul von Özgün Kaplan und schubste diesen zu Boden. Jetzt hatte Türkgücü noch mehr Platz für Konterangriffe und wieder war es Mert Akkurt der mit einem Flankenlauf das 0:3 durch Kerem Cakin einleitete. In den Schlussminuten sah dann auch noch der Heimertinger Yannick Müller wegen Foulspiels Gelb-Rot und auf Königsbrunner Seite war es der erst fünf Minuten vorher eingewechselte Koray Dercan, der wegen Protests gegen den Schiedsrichter vom Platz musste. Vier Platzverweise täuschen darüber hinweg, dass es eigentlich bis auf wenige Ausnahmen ein recht friedliches Spiel war. Mert Akkurt krönte seine bisher beste Saisonleistung mit seinem zweiten Treffer zum 0:4 auf Vorlage von Özgün Kaplan. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Egor Keller (1.), 0:2 Mert Akkurt (39.), 0:3 Kerem Cakin (71.), 0:4 Mert Akkurt (87.)

Gelb-Rot: Alexander Link (57./FC Heimertingen/)

Rot: Bryan Bertsch (61./FC Heimertingen/)

Gelb-Rot: Yannick Müller (82./FC Heimertingen/)

Rot: Koray Dercan (84./SV Türkgücü Königsbrunn/)

Besondere Vorkommnisse: Ivan Zaper (FC Heimertingen) scheitert mit Foulelfmeter (29.)

Der TSV Haunstetten kam beim Tabellennachbarn SSV Niedersonthofen bei der 1:5-Auswärtsniederlage gehörig unter die Räder. Schon zur Halbzeit war das Spiel entschieden. Selbst gegen zehn Gastgeber (nach Roter Karte) gelang dem TSV Haunstetten nur der Ehrentreffer durch den eingewechselten Qurin Beigl (76.) zum 1:4. (AZ)

Schiedsrichter: Daniel Rosenberger (Stadtbergen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Tim Kern (8.), 2:0 Simon Frasch (33. Foulelfmeter), 3:0 Dennis Picknik (45.), 4:0 Maximilian Gebhart (72.), 4:1 Quirin Beigl (76.), 5:1 Felix Thum (78.)

Rot: Andreas Abend (53./SG Niedersonth. / Martinszell)

Bereits früh früh gingen die Gäste aus Oberstdorf durch einen Freistoß in der 14. Minute in Führung. Der TV Bad Grönenbach hingegen kam so gut wie gar nicht ins Spiel. Das Team von Lothar Lutz war ständig zu spät in den Zweikämpfen und lief so dem Spielgeschehen fast permanent hinterher. Oberstdorf hingegen wirkte wacher und zielstrebiger. So kam es für den Tabellenletzten aus Bad Grönenbach wie es kommen musste. Um die 30. Minute knallte es weitere dreimal (28. Minute, 29. Minute, 33. Minute). Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits entschieden. Danach bekamen die Grönenbacher das Spiel bis zur 80. Minute besser in den Griff und schafften durch Thomas Petermichl den Anschlusstreffer zum 1:4. Dass das jedoch Kräfte gekostet hatte, zeigte sich dann doch und so kam Oberstdorf noch zu zwei weiteren Treffern.

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Andreas Maier (14.), 0:2 Nicolas Reggel (28.), 0:3 Tobias Wilhelm (29. Eigentor), 0:4 Andreas Maier (33.), 1:4 Thomas Petermichl (65.), 1:5 Nicolas Reggel (78.), 1:6 Nicolas Reggel (84.)

TSV-Trainer Sven Müller sagte in seiner allerersten Enttäuschung: „Mir fehlen grad die Worte.“ Nach einigen Sekunden des Nachdenkens fügte der Coach hinzu, es falle ihm schwer, irgendetwas Positives aus dieser Partie zu ziehen. Zu deutlich war auch in Sachen Körpersprache der Unterschied zwischen beiden Teams, zu früh hatten die Gäste durch Tore von Cedric Wahler (10.) und Niklas Zeiler (23.) Spieldynamik und -richtung vorgegeben. Mit den allgemein gehaltenen Worten „Wir haben sehr, sehr viele Baustellen, und die kriegen wir gerade nicht geschlossen“ umschiffte Müller Kritik an einzelnen Spielern, sagte letztlich aber doch sehr konkret: „Im Training sieht’s immer ganz gut aus, aber jeder muss langsam bei sich anfangen zu fragen, ob er im Spiel alles gibt.“ Das 0:3 erneut durch Zeiler (68.) bot vor 170 Fans den Schlusspunkt. Nicht nur wegen dieser Szene schüttelte Müller den Kopf und bemerkte: „Es ist traurig, wie wir die Gegentore bekommen.“ (ica) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Cedric Wahler (10.), 0:2 Niklas Zeiler (23.), 0:3 Niklas Zeiler (68.)

Germaringen zeigte wenig Respekt vor dem Tabellenführer aus Egg und hatte schon in der Anfangsphase drei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Torsten Schuhwerk vom SV Egg nutzte nach 18 Minuten die erste Chance, als er im Germaringer Strafraum nicht angegriffen wurde und schlenzte den Ball aus 13 Metern ins Tor. Durch einen Elfmeter in der 68. Minute ging der SV Egg mit 2:0 in Führung. Germaringen steckte nicht auf und Wilhelm Kreuzer erzielte durch einen direkt verwandelten Freistoß den Anschlusstreffer zum 1:2. Dies war dann auch der Endstand.

Schiedsrichter: Simon Konrad (Adelzhausen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Torsten Schuhwerk (18.), 0:2 David Schropp (68. Foulelfmeter), 1:2 Wilhelm Kreuzer (75.)