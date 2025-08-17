Müssen den August irgendwie durchstehen: Die personell dezimierten SVA-Kicker um Fabian Radlmaier (2. v. l.) und Simon Emmersberger (r.) zeigten gegen den SV Nord Lerchenau erneut gute Ansätze, mussten sich am Ende aber geschlagen geben. – Foto: Lehmann

„Fehlen uns Leistungsträger, wird es sehr schwer": Palzinger Patzer gnadenlos bestraft Gegen SV Nord Lerchenau

Die Bezirksliga-Fußballer des SVA Palzing stehen auch nach vier Saisonpartien noch ohne Sieg da. Und erst im September kommen wichtige Spieler zurück.

Palzing – Die Fußballer des SVA Palzing müssen weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksliga warten. Gegen den hoch eingeschätzten SV Nord Lerchenau hat der Aufsteiger am Freitag mit 1:3 (0:2) verloren. Vor 220 Zuschauern zeigte Palzing erneut ordentliche Ansätze, leistete sich aber auch zu viele Fehler – und wurde dafür gnadenlos bestraft. „Wir sind eigentlich gut in die Partie gestartet und hatten früh die große Chance zum 1:0“, betonte SVA-Trainer Enes Mehmedovic hinterher. Doch statt der Führung gab es einen herben Rückschlag: Einen groben Schnitzer im Spielaufbau nutzte Gäste-Kapitän Martin Angermeir zum 0:1 (27.). Der Favorit übernahm in der Folge das Kommando und stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Dominik Besel auf 0:2 – schon der neunte Treffer des Liga-Toptorjägers im vierten Saisonmatch.

Falsche Entscheidungen und fehlendes Glück Nach der Halbzeit stemmte sich Palzing gegen die drohende Niederlage und versuchte, Druck aufzubauen. Wirklich zwingend wurde es jedoch selten. „Entweder haben wir die falschen Entscheidungen getroffen, oder das nötige Glück hat gefehlt“, sagte Coach Mehmedovic. Statt den Anschlusstreffer zu erzielen, kassierte sein Team nach einem Konter das 0:3 durch Edin Smajlovic (68.) – die Vorentscheidung.