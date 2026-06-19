Feher geht nach Hilden, Möllering nach Monheim

Das nennt man wohl Torwart-Rochade: Leon Feher verlässt Oberligist 1. FC Monheim (FCM) und schließt sich nach Informationen unserer Redaktion Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden an, dafür kommt zu den Monheimern Justin Möllering vom KFC Uerdingen. Bei diesem hatte er sein Glück in dieser Oberliga-Saison nicht gefunden: Nach seinem Wechsel vom FC Büderich zu den Krefeldern kam der Torwart dort lediglich auf zwei Spiele und nicht an Stammkeeper Jonas Holzum vorbei. Dass der 24-Jährige daher einen Wechsel vor der neuen Spielzeit anstrebte, hatte sich herumgesprochen. Seit Mittwochabend steht fest: Es geht zum FCM.
Der KFC machte den Transfer öffentlich. „Wir danken Justin für seinen Einsatz im vergangenen halben Jahr. Auch wenn es sportlich nicht optimal für ihn lief, hat er sich stets tadellos verhalten und als fairer Sportsmann gezeigt. Dafür bedankt sich die ganze KFC-Familie bei ihm. Viel Erfolg in Monheim“, wurde Vorstands-Vorsitzender Norbert Philipp in den Vereinsmedien zitiert. Möllering habe auch aufgrund von „privaten Verpflichtungen und Verletzungen“ Holzum nicht verdrängen können.
Nach Informationen unserer Redaktion hatte der gebürtige Ratinger Möllering auch Kontakt zu seinem Ex-Verein Ratingen 04/19, der Vizemeister hat sich nach der Verpflichtung von Torhüter-Talent Paul Möller vom TSV Meerbusch aber zusätzlich für einen anderen Herausforderer für die letztjährige Nummer eins, Marvin Gomoluch, entschieden und wird diesen zeitnah vorstellen.
In Monheim wird Möllering vermutlich auch nicht kampflos zur Nummer eins ernannt werden: Der FCM hatte in der abgelaufenen Spielzeit, die mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag positiv endete, drei Torhüter unter Vertrag: Feher, Luca Fenzl und Max Zeh. Trainer Dennis Ruess wird auch nicht mit vier Keepern in die neue Saison gehen, denn Feher wechselt zurück zu seinem Ex- und Jugendklub Hilden.
Der FCM freut sich jedenfalls, in Möllering schnell einen Nachfolger präsentieren zu können. „Mit Justin erhalten wir einen Schlussmann, der nicht nur extrem sauber im Torwartspiel und in der Spieleröffnung ist, sondern auch stets mit absoluter Intensität und Leidenschaft für seine Teams agiert“, schrieb der Klub und ergänzte: „Eine weitere wichtige Komponente: Er hat richtig Bock, war auf Anhieb Feuer und Flamme für die neue Aufgabe und wird mit Luca, der wie Justin positiv ,verrückt‘ ist, und Max ein Top-Team bilden. Darauf freuen wir uns bereits jetzt.“
Neben Feher gibt es zwei weitere Abgänge bei den Monheimern: Kameron Blaise und Enno Lang. In 29 Spielen stand Blaise für Monheim auf dem Feld. Der Offensivmann konnte vier Torerfolge und vier Assists für sich verbuchen. Seit Oktober 2024 habe er sich in Monheim wohlgefühlt und für gute Stimmung gesorgt – „nicht nur auf dem Platz mit seinem außerordentlichen Speed, auch außerhalb des Platzes mit seiner ‚New Yorker lazy Art‘“. Rund zwei Jahre später hat er sein Deutschland-Abenteuer beendet und ist in die USA zurückgekehrt. „Lieber Kam, die Zeit mit dir war außergewöhnlich besonders, und du bist und bleibst jederzeit willkommen, sofern dein Weg dich doch nochmals nach Deutschland führt. Alles Gute für dich und deine Familie in der Zukunft“, lauten die warmen Abschiedsworte der FCM-Verantwortlichen.
Auch für Enno Lang endet die Zeit in Monheim. Nach einer langen Verletzung konnte er in einigen Spielen sein Potenzial zeigen, ehe ihn Muskelverletzungen immer wieder ausbremsten. Dem Vernehmen nach hätte der Klub gerne mit ihm verlängert, doch es kam keine Einigung zustande. Für seine weitere Zukunft wünscht der Verein ihm viel Erfolg.