Feher geht nach Hilden, Möllering nach Monheim

Der FCM freut sich jedenfalls, in Möllering schnell einen Nachfolger präsentieren zu können. „Mit Justin erhalten wir einen Schlussmann, der nicht nur extrem sauber im Torwartspiel und in der Spieleröffnung ist, sondern auch stets mit absoluter Intensität und Leidenschaft für seine Teams agiert“, schrieb der Klub und ergänzte: „Eine weitere wichtige Komponente: Er hat richtig Bock, war auf Anhieb Feuer und Flamme für die neue Aufgabe und wird mit Luca, der wie Justin positiv ,verrückt‘ ist, und Max ein Top-Team bilden. Darauf freuen wir uns bereits jetzt.“

Neben Feher gibt es zwei weitere Abgänge bei den Monheimern: Kameron Blaise und Enno Lang. In 29 Spielen stand Blaise für Monheim auf dem Feld. Der Offensivmann konnte vier Torerfolge und vier Assists für sich verbuchen. Seit Oktober 2024 habe er sich in Monheim wohlgefühlt und für gute Stimmung gesorgt – „nicht nur auf dem Platz mit seinem außerordentlichen Speed, auch außerhalb des Platzes mit seiner ‚New Yorker lazy Art‘“. Rund zwei Jahre später hat er sein Deutschland-Abenteuer beendet und ist in die USA zurückgekehrt. „Lieber Kam, die Zeit mit dir war außergewöhnlich besonders, und du bist und bleibst jederzeit willkommen, sofern dein Weg dich doch nochmals nach Deutschland führt. Alles Gute für dich und deine Familie in der Zukunft“, lauten die warmen Abschiedsworte der FCM-Verantwortlichen.

Auch für Enno Lang endet die Zeit in Monheim. Nach einer langen Verletzung konnte er in einigen Spielen sein Potenzial zeigen, ehe ihn Muskelverletzungen immer wieder ausbremsten. Dem Vernehmen nach hätte der Klub gerne mit ihm verlängert, doch es kam keine Einigung zustande. Für seine weitere Zukunft wünscht der Verein ihm viel Erfolg.