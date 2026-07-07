Feese sichert dem VfB Hilden ein Remis gegen den Ex

Unentschieden für Hilden. – Foto: Markus Becker

Das hat ja nicht lange gedauert bis zum Wiedersehen: Im ersten Testspiel vor der neuen Saison 2026/27 hat Trainer Tim Schneider mit dem Wuppertaler SV seinen Ex-Klub VfB 03 Hilden mit dem Trainergespann Antonio Molina und Philipp Schütz empfangen, der Absteiger aus der Regionalliga also den Aufsteiger in diese Spielklasse. Vor rund vier Wochen hatte Schneider mit den Hildenern noch Vereinsgeschichte geschrieben und erstmals die vierte Liga erreicht, nun stand er auf der anderen Seite an der Linie.

Die erste Chance verzeichneten die Gäste für sich: Nils Gatzke trieb den Ball nach vorne, scheiterte mit seinem Abschluss jedoch am Wuppertaler Schlussmann Fotios Adamidis. Auf der anderen Seite verteidigten die Hildener zunächst aufmerksam: Nach einem Einwurf in Tornähe klärte zunächst Phil Zimmermann per Kopf, ehe ein weiterer Mitspieler die Situation endgültig bereinigte. In Führung ging dann aber doch der WSV: Nach sieben Minuten zog Hamza El Hassani flach ab, Hildens Torhüter Jens Born konnte den Ball nur zur Seite abwehren, Brightney Igbinadolor war zur Stelle und traf im Nachsetzen.

Für beide Mannschaften stand nach der Sommerpause vor allem das Kennenlernen neuer Abläufe im Mittelpunkt. Der WSV setzte eine Mischung aus bereits verpflichteten Akteuren, Testspielern und Talenten ein. Auch der VfB 03 nutzte die Partie, um erste personelle und taktische Eindrücke zu sammeln.

Der VfB ließ sich davon nicht beeindrucken und suchte weiter den Weg nach vorne. Harumi Goto prüfte den Torhüter, kurz darauf setzte Mohamed Cisse den Ball über das Tor. Mehrere Ecken sorgten ebenfalls für Gefahr: Ein Versuch ging knapp am Tor vorbei, wenig später strich ein Kopfball nur knapp über die Latte. Eine der besten Chancen auf den Ausgleich entstand nach einem Freistoß: Zimmermann verlagerte den Ball aus der Mitte der Wuppertaler Hälfte auf Maximilian Wagener. Trotz Bedrängnis behauptete dieser den Ball und spielte ihn scharf vor das Tor, wo Arton Tolaj ihn nur um Haaresbreite verpasste.

VfB belohnt sich, liegt zur Pause aber hinten

Kurz vor der Pause belohnte sich der VfB schließlich für den engagierten Auftritt. Cisse setzte sich im Strafraum stark durch und legte auf Zugang Goto, der den Ball trotz eines weiteren Verteidigers und des Torhüters zum 1:1 einschob (42.). Doch die Freude währte nur kurz: Nach einem Abpraller im Hildener Rückraum nahm Linus Fröhlich Maß und trat den Ball zum 2:1 für den WSV ins Eck (45.).

In der Pause wechselten beide Mannschaften mehrfach durch, dennoch blieb die Begegnung offen. Duje Goles verpasste zunächst nach einem Fehler in der Hildener Defensive die Möglichkeit zum dritten Wuppertaler Treffer. Wenig später setzte er einen Distanzschuss knapp neben das Tor.

Feese sichert den Gästen das Unentschieden

Die Hildener wurden zwischenzeitlich auch wieder druckvoller und stellten in der 68. Minute auf 2:2. Ein langer Ball erreichte Etienne Feese, der die Kugel geschickt über den herauseilenden Torhüter Pascal Kokott lupfte. In der Schlussphase hatte Hilden etwas mehr Ballbesitz, allerdings ohne entscheidende Möglichkeiten. So blieb es beim 2:2 im ersten Test.

Nach dem Schlusspfiff zog Hildens Cheftrainer Molina ein insgesamt positives Fazit seines ersten Spiels an der Seitenlinie: „Das, was wir in der ersten Woche trainiert haben teilweise, das, was wir angesprochen haben, dass wir auch viel den Ball laufen lassen möchten, auch gerade, was das Spiel in der eigenen Hälfte betrifft, das haben wir gut gemacht.“ Gleichzeitig sah der neue VfB-Coach noch Verbesserungspotenzial: „Was wir natürlich besser machen müssen - das ist jetzt normal, wir sind ja gerade am Anfang -, dass wir fitter werden müssen, das ist keine Frage. Defensiv so etwas nicht zulassen, wie wir es zugelassen haben bei den beiden Gegentoren. Und nach vorne hatten wir in der ersten Halbzeit ganz, ganz viele Tormöglichkeiten, die wir natürlich besser nutzen müssen.“

Zum Abschluss zeigte sich Molina mit Blick auf die neue Mannschaftskonstellation zufrieden und dankte dabei auch dem Sportlichen Leiter Manuel Schulz: „Wir haben im Vorfeld gute Arbeit geleistet, der Manuel hat eine tolle Truppe zusammengestellt. Jetzt ist es erst einmal wichtig, sich kennenzulernen, zu beschnuppern. Ich bin total zufrieden: Es geht natürlich auch um charakterliche Dinge am Anfang, und das ist alles top.“

Fahrplan des VfB 03 Hilden

Der VfB 03 Hilden hat diese weiteren Testspiele ausgemacht: Samstag, 11. Juli, 17 Uhr, beim FC Büderich; Sonntag, 12. Juli, 15 Uhr, zu Hause gegen 1. Spvg Solingen-Wald 03; Freitag, 17. Juli, 19.15 Uhr, beim SV Bergisch Gladbach 09; Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr, zu Hause gegen SG Unterrath; Sonntag, 26. Juli, 15 Uhr, bei SpVgg Erkenschwick; Mittwoch, 29. Juli, 19.30 Uhr, beim 1. FC Wülfrath; Sonntag, 2. August, 15.30 Uhr, zu Hause gegen SSV Merten.