Feddersen Cup kehrt nach Alfeld zurück

Der SV Alfeld richtet am 09.01.2026 erneut den Feddersen Cup aus. Beginn des Hallenturniers ist um 17 Uhr in der BBS-Halle. Der Verein kündigt damit die nächste Auflage eines der festen Termine im regionalen Fußballkalender an.

Beim Feddersen Cup treffen zahlreiche Mannschaften aus der Region aufeinander. Der Wettbewerb gilt seit Jahren als Zuschauermagnet und ist geprägt von Derbys, intensiven Spielen und einer vollen Tribüne. Für den SV Alfeld ist das Turnier zugleich ein sportlicher Höhepunkt und ein gesellschaftliches Ereignis.

Der Eintritt bleibt familienfreundlich. Erwachsene zahlen vier Euro, Jugendliche, Rentnerinnen und Rentner sowie weitere Ermäßigte zwei Euro. Für die Verpflegung der Zuschauerinnen und Zuschauer ist gesorgt. Der Verein rechnet erneut mit regem Interesse und einem stimmungsvollen Fußballabend in der BBS-Halle.