Fech rettet Punkt per Elfmeter – Faust spricht von "verdientem 1:1"

Die Sportfreunde Anderten haben im Heimspiel gegen den TSV Kirchrode einen möglichen Befreiungsschlag verpasst. Der Aufsteiger kam trotz Überlegenheit in der zweiten Halbzeit nicht über ein 1:1 hinaus und wartet nun seit drei Spielen auf einen Sieg. Trainer Tobias Faust sprach anschließend von einem „verdienten Remis“, auch wenn seine Mannschaft „sich mehr vorgenommen hatte“.
Kirchrode erwischte den besseren Start und führte früh: Othman Saleh traf bereits in der dritten Minute zur 0:1-Führung der Gäste, die in der ersten Halbzeit das aktivere Team waren. „Wir hatten Startschwierigkeiten, waren nicht wach genug und haben phasenweise hinterhergelaufen“, analysierte Faust. Anderten tat sich im Spielaufbau schwer, kam kaum zu zwingenden Chancen.
Nach der Pause änderte sich das Bild. Mit mehr Mut und Offensivdruck übernahm Anderten die Kontrolle. Robert Fech verwandelte in der 51. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich – sein neuntes Saisontor. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften den Siegtreffer suchten, aber nicht mehr fanden.
„In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser, haben mehr nach vorne gespielt“, sagte Faust. „Am Ende ist das 1:1 in Ordnung. Wir wollten den Dreier, aber können uns über den Punkt nicht beschweren.“
Mit nun 16 Punkten aus 13 Spielen bleibt der Aufsteiger Tabellenzehnter und stabil im Mittelfeld der Bezirksliga 2 Hannover. Am kommenden Wochenende wartet beim FC Lehrte jedoch ein schweres Auswärtsspiel. Faust fordert dort wieder mehr Zielstrebigkeit: „Wir müssen von Beginn an hellwach sein – sonst wird es in Lehrte schwer.“
Sportfreunde Anderten – TSV Kirchrode 1:1
Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs (70. Lenn Warneke), Fynn-Ole Tödter, Joe Ong, Olrik Alves (62. Mack Henriksson), Robert Fech, Julian Weigold (83. Lennart Ptock), Francesco Grundmann (62. Domenic Bennet Hussel), Leon Beulke, Jonas Frederic Hasenclever (70. Niklas Goldschmidt), Tom Voß - Trainer: Tobias Faust
TSV Kirchrode: Joerg Linder, Abdul Wahid Orya, Lev Zhuravlov, Marvin-Valentin Klein (83. Patrick Bartkiewicz), Othman Saleh, Selwyn Obregon-Hemmerle, Mirco Kraus, Moatasem Abdulkader, Manuel Wagner, Paul Dietrich, Fadel Rhedda Sawadogo - Trainer: Dominik Standke
Schiedsrichter: Philipp Emde
Tore: 0:1 Othman Saleh (3.), 1:1 Robert Fech (51.)