Fech rettet Punkt per Elfmeter – Faust spricht von "verdientem 1:1"

Die Sportfreunde Anderten haben im Heimspiel gegen den TSV Kirchrode einen möglichen Befreiungsschlag verpasst. Der Aufsteiger kam trotz Überlegenheit in der zweiten Halbzeit nicht über ein 1:1 hinaus und wartet nun seit drei Spielen auf einen Sieg. Trainer Tobias Faust sprach anschließend von einem „verdienten Remis“, auch wenn seine Mannschaft „sich mehr vorgenommen hatte“.

Kirchrode erwischte den besseren Start und führte früh: Othman Saleh traf bereits in der dritten Minute zur 0:1-Führung der Gäste, die in der ersten Halbzeit das aktivere Team waren. „Wir hatten Startschwierigkeiten, waren nicht wach genug und haben phasenweise hinterhergelaufen“, analysierte Faust. Anderten tat sich im Spielaufbau schwer, kam kaum zu zwingenden Chancen.

Nach der Pause änderte sich das Bild. Mit mehr Mut und Offensivdruck übernahm Anderten die Kontrolle. Robert Fech verwandelte in der 51. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich – sein neuntes Saisontor. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften den Siegtreffer suchten, aber nicht mehr fanden.

„In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser, haben mehr nach vorne gespielt“, sagte Faust. „Am Ende ist das 1:1 in Ordnung. Wir wollten den Dreier, aber können uns über den Punkt nicht beschweren.“