– Foto: Philipp Reichelt

Fech-Festival führt Anderten aus der Abstiegszone Aufsteiger feiert 5:2-Erfolg über Kleefeld – Faust: „Vielleicht ein Tor zu hoch, aber verdient“ Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 SF Anderten TuS Kleefeld

Die Sportfreunde Anderten haben ihre aufsteigende Form eindrucksvoll bestätigt und das Kellerduell gegen den TuS Kleefeld mit 5:2 gewonnen. Vor heimischer Kulisse sorgte vor allem Robert Fech mit vier Treffern für den Unterschied. Für die Mannschaft von Tobias Faust war es der zweite Sieg in Folge und das vierte Spiel ohne Niederlage. In der Tabelle kletterte der Aufsteiger damit vorerst auf Rang zwölf und verließ die Abstiegsränge.

„Ein verdienter Sieg, vielleicht ein Tor zu hoch“, ordnete Faust die Partie nüchtern ein. Denn Kleefeld war besonders zu Beginn der zweiten Halbzeit gefährlich und hätte in Führung gehen können – hätte nicht Torhüter Adrian Grubesic mehrfach glänzend pariert. Zuvor hatte Leon Beulke die Hausherren nach 19 Minuten in Führung gebracht, die Jonathan Buhrow nach einer halben Stunde ausglich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Fech traf zunächst zum 2:1 (49.), Buhrow glich erneut aus (69.), ehe die Schlussphase ganz dem Andertener Offensivmann gehörte: Mit Treffern in der 77., 83. und 90. Minute machte Fech seinen Viererpack perfekt und stellte den 5:2-Endstand her.

„Spielanteile, Wille, Zweikampfverhalten – man hat gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten“, lobte Faust seine Mannschaft. Auch die psychologische Komponente war für den Coach entscheidend: „Die Jungs haben gesehen, dass es geht, wenn man alles auf den Platz lässt.“ Mit nun acht Punkten aus acht Spielen haben sich die Sportfreunde etwas Luft verschafft – der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze beträgt vor dem nächsten Spieltag zwei Zähler.