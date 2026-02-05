FCZ U-21-Akteur nach Kreuzlingen - Goalie-Routinier für Paradiso

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Promotion League werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
BSC Young Boys II
Trainer: Joel Magnin
Zugänge:
Abgänge: Janis Lüthi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Lorin Jetzer (SC Kriens), Felix Emmanuel Tsimba (Grasshopper Club Zürich), Mattia Bellino (FC Solothurn), Stevan Raicevic (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Jashar Dema (FC Bulle), Arnis Ademi (AC Florenz U20)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Promotion League getätigt
FC Basel II
Trainer: Marco Walker
Zugänge:
Abgänge: Tim Spycher (FC Thun), Noah Behringer (FC Dietikon)
FC Bavois
Trainer: Bekim Uka
Zugänge:
Abgänge:
FC Biel-Bienne
Trainer: Samir Chaibeddra
Zugänge: Felix Hornung (FC Solothurn), Noah Jakob (FC Aarau), Mihajlo Veselinovic (FC Naters), Seydina Doumbia (RC Grasse/FRA), Michel Simo Fohouo (Vevey-Sports)
Abgänge: Giacomo Sacino (FC Grenchen 15), Evan Rossier (AC Bellinzona), Bastien Oberli (Australien), Shaye Antoine Davies (?), Tician Tushi (?), Benjamin Roth (FC Courtételle), Thoma Monney (FC Bulle), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens)
FC Breitenrain
Trainer: Alain Villard
Zugänge: Timo Sollberger (SC Kriens), Mark Marleku (FC Schaffhausen),
Abgänge: Paolo Arrivas (FC Langenthal), Emmanuel Mast (?)
FC Bulle
Trainer: Jean-Philippe Lebeau
Zugänge: Thoma Monney (FC Biel-Bienne), Leandro Zbinden (FC Grand-Saconnex), Exaucé Mafoumbi (FC Stade Lausanne-Ouchy), Jashar Dema (BSC Young Boys II), Joris Correa (Vevey-Sports), Alessandro Carraturo (FC Amical Saint-Prex)
Abgänge: Anthony Bürgisser (CS Romontois), Nathan Aymon (FC Savièse), Nathan Kisisa Kahumba (FC Rotkreuz), Lucas Magina (FC La Tour/Le Pâquier), Ludovic Delley (FC Monthey), Bleron Mulliqi (SC Brühl)
FC Grand-Saconnex
Trainer: Jean-Michel Aeby
Zugänge: Leart Zuka (Servette Genf II), Mattéo Anselme (Servette Genf II), Edgar Dos Santos Goncalves (Urania Genève Sport), Marvin Lyoth (Meyrin FC)
Abgänge: Jonas Mayingi (?), Jules Tomas (?), Fred Annor Mensah (?), Yannis Sghaier (?), Mohsen Abdeljaoued (?), Marie Dan Ben El (?), Check Adam Ouattara (?), Leandro Zbinden (FC Bulle), Sinclair Baddy Dega (Meyrin FC), Mahir Rizvanovic (AC Bellinzona)
FC Kreuzlingen
Trainer: Kürsat Ortancioglu, Michael Pfister
Zugänge: Noé Nguy-yi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Noah Leao Muata (FC Zürich II), Ardian Osmani (SC Brühl)
Abgänge: Lukas Zwahlen (SV Schaffhausen), Andri Zimmermann (USV Eschen-Mauren), Arbnor Hasani (SC YF Juventus), Etienne Parente (FC Gossau SG)
FC Lausanne-Sport II
Trainer: Manu Hervás
Zugänge:
Abgänge: Lorenzo Bittarelli (Yverdon Sport FC), Ivan Parra (UD Almería/ESP), Ibrahim Bah Mendes (FC Stade Nyonnais)
FC Lugano II
Trainer: Andrea Vitali
Zugänge:
Abgänge: Damiano Terzi (FC Ascona), Fotios Pseftis (Alemannia Aachen/DEU)
FC Luzern II
Trainer: Michel Renggli
Zugänge:
Abgänge: Ismajl Beka (Grasshopper Club Zürich), Jasha Bracher (FC Besa Biel/Bienne), Diego Heller (SC Cham), Twain Bachmann (SC Buochs)
FC Paradiso
Trainer: Baldassare Raineri, Vincenzo Saladino
Zugänge: Eugenio Lamanna (zuletzt FC Südtirol/ITA)
Abgänge: Armand Demalija (Italien), Miro Soldo (Zabbar St. Patrick FC/MAL), Shahin Edougue (FC Stade Nyonnais), Attilio Morosoli (Italien), Valentin Franco (Italien)
FC Schaffhausen
Trainer: David Sesa
Zugänge: Nick Berger (SG Barockstadt Fulda Lehnerz/GER)
Abgänge: Mark Marleku (FC Breitenrain), Renato Spachiou (SC YF Juventus), Altijan Istrefaj (?)
FC Zürich II
Trainer: Burim Kukeli
Zugänge:
Abgänge: Noah Leao Muata (FC Kreuzlingen)
SC Brühl
Trainer: Denis Sonderegger
Zugänge: Bleron Mulliqi (FC Bulle)
Abgänge: Jean-Paul N Djoli (FC Wil), Rafael Pereira Devisate Rodrigues (Union Saint-Gilloise II/BEL), Ardian Osmani (FC Kreuzlingen)
SC Cham
Trainer: Pascal Nussbaumer
Zugänge: Diego Heller (FC Luzern II), Iwan Hegglin (FC Luzern)
Abgänge: Robin Belser (SV Schaffhausen)
SC Kriens
Trainer: Michael Winsauer
Zugänge: Lorin Jetzer (BSC Young Boys II), Esey Gebreyesus (FC Aarau)
Abgänge: Timo Sollberger (FC Breitenrain), Dorde Komatovic (FC Wohlen)
Vevey-Sports
Trainer: Ali Kokollari
Zugänge: Nelo Aloise (FC Lonay), Mohamed Gassama (FC Kosova NE), Seroj Titizian (FC Kosova NE)
Abgänge: Semih Kaan Toker (Batman Petrolspor/TÜR), Joris Correa (FC Bulle), Premtim Gashi (FC Prishtina Bern), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA), Daouda Gueye (Frankreich), Joseph Nkodo Bitobo (CS Chênois), Marvin Louisius (FC Châtel-St-Denis), Elvir Muminovic (FC Monthey), Michel Simo Fohouo (FC Biel-Bienne)
