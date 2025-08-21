FCZ-Legende gibt doppeltes Comeback

Ehemaliger United-Zürich-Trainer verstorben +++ Schaffhauser Viertliga-Verein hat neuen Trainer +++ Töss mit neuem Trainer nach Abstieg +++ Erster Saison-Kontrahent der U21 des FCZ wechselt Coach aus

FCZ-Legende spielt nun fü den FC Adliswil. MIttlerweile über zwei Jahre ist es her seit Blerim Dzemaili beim FC Zürich seinen Rücktritt aus dem Profifussball gab. Jetzt feierte der frühere Nationalspieler ein doppeltes Comeback auf dem Rasen. Am Samstagnachmittag spielte der 39-Jährige zunächst zur Einweihung des neuen Kunstrasens in einem Legendenspiel seines Stammvereins FC Unterstrass. Drei Tage später betritt Dzemaili sogar sein erstes offizielles Pflichtspiel im Bülacher Erachfeld. Der Mittelfeldspieler ist nämlich neuderdings lizenziert für den FC Adliswil und läuft dort in einem neu zusammengestellten 30+-Team auf. "Mein Physio aus FCZ-Zeiten, Salvatore Giangreco, hat diese Mannschaft neu gegründet und mich gefragt, ob ich mitmachen will", sagte Dzemaili zu den Gründen im "Blick". Das Cup-Debüt glückte jedenfalls mit einem Sieg, wobei der Ex-Profi drei Tore beisteuerte. Auffällig dabei auch: Ebenso in der Startaufstellung bei den Sihltalern stand sein früherer Teamkollege Alain Nef. Ex-Profi und Trainer Andy Ladner ist verstorben. Das News-Portal nau.ch vermeldet den Tod von André "Andy" Ladner. Der frühere Profi (u.a. GC, Basel, Lugano) bestritt in seiner Aktivkarriere vier Länderspiele. Später war er über viele Jahre als Coach tätig - auch im Amateurfussball. Los ging es Mitte der 1990-er Jahre als Spieler-Trainer bei seinem Stammverein Turicum (heute Industrie Turicum), Urdorf und Dietikon auf Stufe 2. und 3. Liga. Später führte Ladner ein Fitness-Studio und war als Spielerberater tätig. Doch es zog ihn später auch wieder an die Seitenlinie. So betreute Ladner in der Saison 2017/18 den damals in der Promotion League spielenden FC United Zürich. Im Profibereich wurde er 2009 in der Funktion des Assistenztrainers mit dem FC Zürich Schweizer Meister. Beim Stadtclub coachte er zudem 2018/19 erfolgreich die NLA-Frauen (sie holten das Double) - und fungierte gleichzeitig auch als Technischer Leiter. Der einstige Verteidiger übte ebenso Ämter bei Rapperswil-Jona und Aarau aus. Ladner wurde 63 Jahre alt.