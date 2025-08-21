FCZ-Legende gibt doppeltes Comeback

Ehemaliger United-Zürich-Trainer verstorben +++ Schaffhauser Viertliga-Verein hat neuen Trainer +++ Töss mit neuem Trainer nach Abstieg +++ Erster Saison-Kontrahent der U21 des FCZ wechselt Coach aus
FCZ-Legende spielt nun fü den FC Adliswil. MIttlerweile über zwei Jahre ist es her seit Blerim Dzemaili beim FC Zürich seinen Rücktritt aus dem Profifussball gab. Jetzt feierte der frühere Nationalspieler ein doppeltes Comeback auf dem Rasen. Am Samstagnachmittag spielte der 39-Jährige zunächst zur Einweihung des neuen Kunstrasens in einem Legendenspiel seines Stammvereins FC Unterstrass. Drei Tage später betritt Dzemaili sogar sein erstes offizielles Pflichtspiel im Bülacher Erachfeld. Der Mittelfeldspieler ist nämlich neuderdings lizenziert für den FC Adliswil und läuft dort in einem neu zusammengestellten 30+-Team auf. "Mein Physio aus FCZ-Zeiten, Salvatore Giangreco, hat diese Mannschaft neu gegründet und mich gefragt, ob ich mitmachen will", sagte Dzemaili zu den Gründen im "Blick". Das Cup-Debüt glückte jedenfalls mit einem Sieg, wobei der Ex-Profi drei Tore beisteuerte. Auffällig dabei auch: Ebenso in der Startaufstellung bei den Sihltalern stand sein früherer Teamkollege Alain Nef.
Ex-Profi und Trainer Andy Ladner ist verstorben. Das News-Portal nau.ch vermeldet den Tod von André "Andy" Ladner. Der frühere Profi (u.a. GC, Basel, Lugano) bestritt in seiner Aktivkarriere vier Länderspiele. Später war er über viele Jahre als Coach tätig - auch im Amateurfussball. Los ging es Mitte der 1990-er Jahre als Spieler-Trainer bei seinem Stammverein Turicum (heute Industrie Turicum), Urdorf und Dietikon auf Stufe 2. und 3. Liga. Später führte Ladner ein Fitness-Studio und war als Spielerberater tätig. Doch es zog ihn später auch wieder an die Seitenlinie. So betreute Ladner in der Saison 2017/18 den damals in der Promotion League spielenden FC United Zürich. Im Profibereich wurde er 2009 in der Funktion des Assistenztrainers mit dem FC Zürich Schweizer Meister. Beim Stadtclub coachte er zudem 2018/19 erfolgreich die NLA-Frauen (sie holten das Double) - und fungierte gleichzeitig auch als Technischer Leiter. Der einstige Verteidiger übte ebenso Ämter bei Rapperswil-Jona und Aarau aus. Ladner wurde 63 Jahre alt.
FC Stein am Rhein: Mendes für Vetterli. Beim FC Stein am Rhein fungiert Fabio Mendes ab der kommenden Saison als Trainer. Mit dem 31-Jährigen soll das Viertliga-Team gefestigt und weiter entwickelt werden. Die Schaffhauser erreichten zuletzt in der Gruppe 5 den sechsten Platz. Betreut wurden sie das letzte halbe Jahr von Patrick Vetterli. Dies nachdem der bisherige Coach Ingo Kastler in der Winterpause in die deutsche Landesliga gewechselt war. Stein am Rheins neuer Verantwortlicher Mendes sammelte bis anhin Trainer-Erfahrungen im Nachwuchs des FC Frauenfeld und als Assistent der ersten Mannschaft. Ausserdem coachte er die A-Junioren des FC Aadorf.
FC Töss: Sentürk wird als Coach aus Zürich-Witikon eingewechselt. "Mit ihrer Erfahrung, Leidenschaft und frischen Ideen bringen sie neuen Schwung in unser Team", schreibt der FC Töss in einer Mitteilung auf ihrer Instagram-Site. Gemeint sind damit der neue Trainer Gürkan Sentürk und Assistent Gürkan Izmirlioglu. Der Winterthurer Verein hat eine ziemlich frustrierende Saison in der Zweitliga-Gruppe 2 (26 Spiele, 8 Punkte) hinter sich - der Abstieg war nur die logische Konsequenz. Von Beginn weg geriet er in Rücklage. Bereits im Oktober gab deshalb Abramo D'Aversa seinen Rücktritt. In der Winterpause übernahm dann Goran Gasic das Zepter - ohne sichtbaren Effekt gegen Aussen. Auffällig dabei: Bereits Ende Mai (nach der Niederlage gegen Gossau) stand der neu verpflichtete Trainer gar nicht mehr auf dem Matchblatt. Mit dem frisch verpflichteten Headcoach Sentürk soll es nun in der Drittliga-Gruppe 4 wieder aufwärts gehen. Der 38-Jährige betreute zuletzt knapp eineinhalb Jahre das erste Team des FC Witikon. Dabei verpasste der FCW in der Gruppe 3 als Drittklassierter zuletzt, trotz wie man munkelt reichlich monetären Zuwendungen an die Belegschaft, letztlich deutlich den Wiederaufstieg.
FC Bulle: Lebeau für Miere neuer Trainer. Der erste Meisterschaftsgegner der U21-Mannschaft des FC Zürich in der Promotion League heisst zum Anfang August FC Bulle. Nun haben die Greyerzer (in der letzten Meisterschaft solider Zehnter) Mitte Juli noch einen Trainerwechsel vollzogen. Neu am Ruder ist der Franzose Jean-Philippe Lebeau. Er ist binnen eines Jahres bereits der dritte Coach - nach Brian Weber (bis Anfang November) und Julien Miere. "Es gibt kein gutes oder schlechtes Timing mehr im Fussball. Ist es besser jetzt oder erst wenn der Saisonstart nicht gut gewesen wäre", fragte Bulles Sportchef Flavio Cassara gegenüber den "Freiburger Nachrichten" zurück.
