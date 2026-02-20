FCZ-Junior zu Schötz - viel Hin und Her bei den Old Boys

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
BSC Old Boys
Trainer: Maurizio Jacobacci
Zugänge: Leandro Di Noto (FC Black Stars Basel), Sofiane Bilal Laoufi (FC Allschwil), Ken De Ridder (FC Dietikon), Said Dardouri (SR Colmar/FRA), Gabriel Andrijasevic (SC Binningen), Malo Jungling (Paternò Calcio/ITA), Richard Gertsch (Kanchanaburi Power FC/THA), Ibou Faye (FCSR Haguenau/FRA), Gianni D'Angelo (CS Sfaxien/TUN), Dwayne Aaron Wildhaber (FC Reinach)
Abgänge: Emirhan Ilboga (VfR Kleinhüningen), Arjon Ademi (FC Birsfelden), Mattia Durante (FC Ettingen), Maurin Gut (FC Allschwil), Seme Yohannes (FC Concordia Basel), Karol Szelagowicz (?), Bilaly Diabira (?), Sofian Domoraud Operi (?)
FC Bassecourt
Trainer: Ludovic Brugnerotto
Zugänge: Valentin Nushi (FC Prishtina Bern), Joris Alexis Gester (FC Ajoie-Monterri), Mohamed Diaw (FC Limonest B/FRA)
Abgänge: Nohan Cuenat (FC Concordia Basel), Gautier Véjux (FC Vesoul/FRA), Thibault Francois Herve Lancry (SC Dornach), Robin Hushi (SR Delémont)
FC Besa Biel/Bienne
Trainer: Dariusz Skrzypczak
Zugänge: Arxhend Cani (FC Bosporus), Jasha Bracher (FC Luzern II), Tiago Holzer (FC La Chaux-de-Fonds), Amine Aebi (FC La Chaux-de-Fonds), Luca Simmen (FC Langenthal), Visar Aliu (FC Bosporus), Kenneth Kabuya (FC La Chaux-de-Fonds)
Abgänge: Rinis Beqaj (FC Grenchen 15), Leutrim Mushkolaj (FC Grenchen 15), Augustin Nushi (FC Grenchen 15), Jordan Beauquier (FC Tavannes/Tramelan), Mergim Rexhaj (Rücktritt), Miran Maksuti (FC Prishtina Bern), Seyf Toumi (SR Delémont)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der 1. Liga, Gruppe 2 getätigt
FC Black Stars Basel
Trainer: Branko Bakovic
Zugänge:
Abgänge: Leandro Di Noto (BSC Old Boys), Leandro Rosamilia (FC Concordia Basel)
FC Concordia Basel
Trainer: Samir Tabakovic
Zugänge: Nohan Cuenat (FC Bassecourt), Leandro Rosamilia (FC Black Stars Basel), Seme Yohannes (BSC Old Boys)
Abgänge: Jordan Perrony (SR Delémont), Nikola Gajic (FC Allschwil), Jan Muzangu (VFR Kleinhüningen), Simon Caillet (FC Sion), Marco Mandal (FC Aesch)
FC Courtételle
Trainer: Francois Marque
Zugänge: Benjamin Roth (FC Biel-Bienne), Baptiste Stroppolo (SR Delémont), Gabriel Pereira (FC La Chaux-de-Fonds), Matteo Pepe (FC Courrendlin-Courroux)
Abgänge: Ibrahima Sisse (FC Haute-Ajoie), Luca Demagistri (FC Courrendlin-Courroux), Steve Antunes Coelho (FC La Chaux-de-Fonds), Lucas Endé (FC Alle)
FC Langenthal
Trainer: Edvaldo Della Casa
Zugänge: Erblin Shaqiri (FC Bosporus), Paolo Arrivas (FC Breitenrain)
Abgänge: Noah Zollner (?), Julien Berner (?), Luca Simmen (FC Besa Biel/Bienne), Florentino Da Silva (Zürich City SC), Abel Hugo Nseke Etouman (Zürich City SC)
FC Münsingen
Trainer: Daniel Klossner
Zugänge:
Abgänge:
FC Schötz
Trainer: Roger Felber
Zugänge: Mory Thierry Karamoko (Vranov nad Toplou/SVK), Ryan Hügi (FC Schönenwerd-Niedergösgen/SV Muttenz), Rafail Gavriil Tsolakis (FC Brüttisellen-Dietlikon), Emrah Isic (FC Zürich II)
Abgänge: Sead Selishta (Zug 94), Richard Nikaj (FC Emmenbrücke), Pius Fix (SpVgg Schiltach/GER), Milos Mitrovic (FC Wauwil-Egolzwil)
FC Solothurn
Trainer: Gilles Yapi-Yapo
Zugänge: Mattia Bellino (BSC Young Boys II), David Stuber (Menlo College/USA), Koray Tasbicen (FC Utzenstorf), Joona Moser (FC La Chaux-de-Fonds)
Abgänge: Felix Hornung (FC Biel-Bienne), Joshua Ochsenbein (Pause), Bardh Zymeri (FC Klus-Balsthal), Alessandro Zoccali (FC Grenchen 15)
FC Wohlen
Trainer: Fabrício Nogueira Nascimento
Zugänge: Dorde Komatovic (SC Kriens), Sian Dzelili (FC Baden), Pren Gjini (FC Kosova)
Abgänge: Noah Micha Boakye (Pause), Sander Kalan (FC Erlinsbach), Kevan Dalvand (Asheville Soccer/USA), Justin Pfister (SV Höngg)
Grasshopper Club Zürich II
Trainer: Gernott Messner
Zugänge: Ivan Antypenko (FC Regensdorf)
Abgänge: Laurent Seji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Dior Gerbovci (Kosovo), Daris Sabotic (FC Kosova)
SC Buochs
Trainer: Faras Pour Hayavi Zaseh
Zugänge: Twain Bachmann (FC Luzern II)
Abgänge: Messanh Aimé Hunlede (FC Emmenbrücke), Ardit Kadrija (FC Ibach)
SR Delémont
Trainer: Anthony Sirufo
Zugänge: Jordan Perrony (FC Concordia Basel), Nolan Geraud (FC Ajoie-Monterri), Brian Rodrigues (FC Le Parc), Alan Dzabana (FC 93 Bobigny B/FRA), Gleen Mbazo (Neuchâtel Xamax U19), Robin Hushi (FC Bassecourt), Seyf Toumi (FC Besa Biel/Bienne)
Abgänge: Florent Jubin (FC Porrentruy), Matteo Cesca (FC La Chaux-de-Fonds), Mohamed Bentahar (?), Baptiste Stroppolo (FC Courtételle), Mattéo Kläy (FC Diaspora 2014)
SV Muttenz
Trainer: Peter Schädler
Zugänge: Steven Oberle (FSV Rheinfelden/GER), Jamal Camcı (FC Basel II), Emmanuel Makia (FC Tobel-Affeltrangen 1946), Lorik Shehu (FC Pratteln)
Abgänge: Nihat Kizildere (FC Wallbach), Emir Aydogan (FC Liestal), Felix Löpfe (SC Binningen)
Zug 94
Trainer: Vural Önen
Zugänge: Sead Selishta (FC Schötz), Mihael Cavar (FC Zürich II), Alvaro Sofrimento Ramalho (Chalkanoras Idaliou/GRI), Luiz Fillipe Nascimento Dorea (Brasilien)
Abgänge: Elvedin Causi (FC Rotkreuz), Patrik Lika (FC Sempach), Stasa Pandurovic (FC Brunnen)
