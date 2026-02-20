FCZ-Junior zu Schötz - viel Hin und Her bei den Old Boys

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

BSC Old Boys

Trainer: Maurizio Jacobacci

Zugänge: Leandro Di Noto (FC Black Stars Basel), Sofiane Bilal Laoufi (FC Allschwil), Ken De Ridder (FC Dietikon), Said Dardouri (SR Colmar/FRA), Gabriel Andrijasevic (SC Binningen), Malo Jungling (Paternò Calcio/ITA), Richard Gertsch (Kanchanaburi Power FC/THA), Ibou Faye (FCSR Haguenau/FRA), Gianni D'Angelo (CS Sfaxien/TUN), Dwayne Aaron Wildhaber (FC Reinach)

Abgänge: Emirhan Ilboga (VfR Kleinhüningen), Arjon Ademi (FC Birsfelden), Mattia Durante (FC Ettingen), Maurin Gut (FC Allschwil), Seme Yohannes (FC Concordia Basel), Karol Szelagowicz (?), Bilaly Diabira (?), Sofian Domoraud Operi (?)



