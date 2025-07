FCZ – ein weiterer Traumgegner für WB

FC Wettswil-Bonstetten zum vierten Mal in Folge mit Traumlos.

In der Tat: mit dem FC Zürich zog der FC Wettswil-Bonstetten (1. Liga Classic) sogar den attraktivsten Gegner. Mögliche Widersacher bei der am letzten Montag stattfindenden Auslosung (Topf B) waren: Winterthur, GC und FCZ (alle Super League), Aarau und Rapperswil-Jona (beide Challenge League), FC Schaffhausen (Promotion League), Wohlen und SV Schaffhausen (beide 1. Liga Classic), Lachen/Altendorf, Klingnau, Härkingen (alle 2. Liga int.), Unterstrass (2. Liga) sowie Volketswil (3. Liga).

«Der FCWB muss eine Standleitung zum Schweizerischen Fussballverband haben, zum wiederholten Mal kriegt der Säuliämtler Erstligist in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups einen Traumgegner vorgesetzt», war auf der vielbeachteten Fussball-Online-Plattform FuPa zu lesen.

Bereits stehe man im Kontakt mit dem Stadtzürcher Gegner und intern sei auch schon ein Organisationskomitee gebildet worden. Und Meili, notabene selbst FCZ-Anhänger, fügt hinzu: «Natürlich hilft uns die Erfahrung bei solchen Grossanlässen. Allerdings wird es wieder einen brutalen Hoselupf geben, dies alles in der Ferienzeit auf die Beine zu stellen. Und der FCZ wird ja zudem eine riesige Fangemeinde ans Spiel mitbringen.»

Krönung der Top-Saison

Die Ämtler blicken auf eine grossartige Saison in der Erstliga-Gruppe 3 zurück. Sie qualifizierten sich für die Aufstiegsspiele, standen an der Schwelle zur Promotion League und scheiterten nur knapp an Lausanne-Sports U-21. Die Traumpaarung gegen den FC Zürich bedeutet das Tüpfelchen auf dem i.

Der FCWB hat am letzten Montag den Trainingsbeginn wieder aufgenommen. Trainer Stephan Lichtsteiner und sein Assistent Irhan Abdiji zeigten sich hoch erfreut über das Los: «Das wird ein Riesenspektakel und bedeutet ein absolutes Highlight für den FC Wettswil-Bonstetten. Spieler und Staff freuen sich riesig auf diese besondere Begegnung. Mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit im Gepäck hoffen wir, einen weiteren Schritt nach vorne machen zu können. Wir werden alles geben, um einen maximalen Erfolg zu erreichen.»

In früheren Jahren traf «Los-Spezialist» Wettswil-Bonstetten bereits auf die Super-League-Vereine Winterthur (2023 und 2024), GC (2022), Basel (2017), Thun (2015), Young Boys Bern (2012) sowie Servette Genf (2010).

Einer Sensation am nächsten kam WB vor Jahresfrist beim 1:2 gegen Winterthur. Und dieses Mal? Der mit Hochspannung erwartete Cupschlager FCWB gegen FC Zürich wird am 15., 16. oder 17. August stattfinden. Wann der Vorverkauf beginnt sowie weitere Details werden laufend kommuniziert.

