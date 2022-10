FCWB wieder zu Null 1. Liga, Gruppe 3: Kreuzlingen - Wettswil-Bonstetten

Zum fünften Mal in Serie spielte das Ämtler Fanionteam zu Null. In einer umkämpften Partie siegte die Colacino-Elf gegen Kreuzlingen 1:0.

Auf einem katastrophalen Rasen in Kreuzlingen erzwang WB den nächsten Sieg. Die Serie ohne Gegentore hält somit weiter an und die Säuliämtler können sich an der Tabellenspitzee festsetzen. Umso mehr, da die direkte Konkurrenz patzte. Selbstverständlich war der Sieg aber gar nicht. Die hart umkämpfte Partie konnte mit Geduld und einer geschlossenen Teamleistung erfolgreich 1:0 enden.

Viele Verletzte

Vor Wochenfrist erreichte WB ein ungefährdetes 3:0 gegen den FC Weesen. Eine Woche später wartete am Samstag der nächste Aufsteiger auf die Ämtler. Die Fahrt an die deutsche Grenze musste der FCWB mit stark reduziertem Personal in Angriff nehmen.

Zahlreiche verletzte und abwesende Spieler standen Coach Colacino nicht zur Verfügung. Dies war die Gelegenheit für andere Akteure sich aufzudrängen. Umso dankbarer war man, dass sich Spieler aus dem «Zwei» zur Verfügung stellten und aushelfen konnten.

Führung vor der Pause

Bei regnerischem Wetter gleich neben der deutschen Grenze, glich der Platz mehr einem Acker als einem Fussballfeld. Ein gepflegtes Spiel konnte man hier wohl kaum zu sehen bekommen. Mit dem richtigen Mindset starteten die Säuliämtler auch in die Partie. Gepflegter Spielaufbau war nicht möglich und so versuchten die WBler oftmals mittels lang gespielter Bälle in die Offensive zum Erfolg zu kommen.

Die Startviertelstunde gestaltete sich ausgeglichen. WB mit etwas mehr Spielanteil bekundete jedoch Mühe sich in gute Abschlusspositionen zu begeben. Gleiches galt auch auf der anderen Platzseite.

Nach zwanzig Minuten lancierte der wieder genesene Miljkovic WB-Flügel Figueiredo, dessen Pass in die Mitte fand jedoch keinen Abnehmer. Wenige Zeigerumdrehungen später ein Weitschuss von Kreuzlingen, der mirakulös von WB-Keeper Rüegg über die Querlatte gelenkt wurde. Danach blieben Torchancen lange Mangelware. Eckbälle von Nicola Peter versprachen in den vergangenen Spielen immer wieder Gefahr. Genauso auch an diesem Samstag.

In der 35. Minute schlenzte Peter einen Eckball in den Strafraum. Abnehmer Studer konnte von einer Unsicherheit des Torwarts profitieren und den Ball ins Tor bugsieren. Wenige Minuten vor der Halbzeit ein schwerer Schlag für die Heimelf. Auf dem schwer bespielbaren Feld wird es sich nun umso schwieriger gestalten ein Tor zu erzielen. So plätscherten auch die letzten Minuten der ersten Halbzeit ohne grosse Torgefahr daher.

Souveräne Abwehrleistung