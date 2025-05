FCWB wahrt Hoffnung

Nach der mässigen aber trotzdem erfolgreichen Leistung gegen die SV Schaffhausen , traten die WBler die Reise mit einem dezimierten Kader an.

Mehrere Stammkräfte mussten verletzungsbedingt oder gesperrt die Auslandspartie im Fürstentum Liechtenstein aussetzen. Dazu gehörte auch Trainer Lichtsteiner, der an der Seitenlinie bestens von Abdiji vertreten wurde.

Starke erste Hälfte

Umso wichtiger war ein guter Start in die Partie, was den Ämtlern auch gelang. Der wunderschöne Naturrasen spielte der spielstarken WB-Elf in die Karten. Gepflegte Ballstaffetten und ein dominantes Spiel halfen WB zu mehr Ballbesitz zu Beginn der Partie.

Nach neun Minuten eine erste Grosschance. Nach Figueiredos toller Einzelaktion konnte Stettler den Ball freistehend nicht im Tor unterbringen.