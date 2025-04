FCWB verspielt Punkte

Beide Mannschaften starteten kontrolliert ins Spiel. Das Heimteam war bemüht um einen gepflegten Spielaufbau und den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Der Gast aus Zürich ging von Beginn an kein Risiko ein und versuchte mit langen Bällen auf die zwei Sturmspitzen den FCWB unter Druck zu setzen. Zu nennenswerten Strafraumszenen kam es auf beiden Seiten nicht.

Das mit Hochspannung erwartete Duell zwischen dem FCWB und YF Juventus versprach ein spannendes Spiel und die Entscheidung um den Anschluss an die Spitzengruppe um den FC Kreuzlingen und die beiden U21-Mannschaften des FC Winterthur und FC St. Gallen.

Aussichtsreiche Angriffe von WB wurden von den Gästen mit vielen kleinen Foulspielen neutralisiert. Aus dem Nichts tauchte nach 27 Minuten nach einem langen Ball von YF Juventus Avdijaj allein vor Torhüter Thaler auf und erzielte das 0:1, was auch das Pausenresultat bedeutete.

Paukenschlag zu Beginn der zweiten Halbzeit

Es schien, als verlieh das schmeichelhafte Pausenresultat den Gästen Auftrieb. Nach einem ungefährlichen Eckball für YF konnte WB nur ungenügend klären, der Ball landete bei Janett, welcher über die Seite in den Strafraum eindrang und aus wenigen Metern mit einem Schuss unter die Latte zum 0:2 einnetzen konnte.

Als Reaktion kam WB zu einem aussichtsreichen Angriff, Di Battista sah seinen Abschluss jedoch vom gegnerischen Torhüter festgehalten. Dieser lancierte mit einem weiten Abschlag den direkten Gegenangriff und durch eine Kopfballverlängerung fand sich Avdijaj erneut allein vor Thaler wieder. Abermals nutzte der YF-Stürmer die Chance, schob ein und die dritte Torchance der Gäste war gleichbedeutend mit dem 0:3 in der 54. Minute.

Trainer Lichtsteiner versuchte daraufhin mit einem Vierfachwechsel dem Spiel neue Impulse zu geben. Der Wechsel zeigte Wirkung und WB erarbeitete sich einige Tormöglichkeiten. Die beiden Flügelspieler Figueiredo und Di Battista brachten die gegnerische Defensive mit ihrem Tempo über die Seiten mehrmals in Bedrängnis.

In der 71. Minute konnte eine scharfe Flanke von Figueiredo nicht geklärt werden und der Ball landete bei Bellis, welcher aus 16 Metern via Innenpfosten zum 1:3 verkürzte. Wenige Minuten später landete nach einem Loosli-Corner ein Kopfball von Brunner genau in den Händen des gegnerischen Torhüters Matic.

Kurz vor dem Schlusspfiff kam Brüniger nach einem WB-Freistoss zum Kopfball und Matic kratzte den Ball erneut von der Linie. Der Schlusspfiff besiegelte die 1:3-Niederlage und der FC Wettswil-Bonstetten erlitt, hinsichtlich der Spielanteile und des verpassten Anschlusses an die Spitzengruppe, eine ärgerliche Niederlage.

Zwei Spiele innert vier Tagen

Nächsten Mittwoch geht es für den FC Wettswil-Bonstetten mit dem Nachtragspiel auswärts gegen den FC Mendrisio weiter (20.00 Uhr, Campo comunale, Mendrisio), bevor am Samstag um 16.00 Uhr das nächste Heimspiel gegen die SV Schaffhausen ansteht. Die Mannschaft ist bestrebt, in dieser kurzen Woche möglichst viele Punkte einzufahren.

