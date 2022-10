Uzwils Keeper Joshua Müller ist bei Roman Hergers 2:0 chancenlos. – Foto: Kaspar Köchli

FCWB trennt sich unentschieden von Uzwil 1. Liga, Gruppe 3: Wettswil-Bonstetten - Uzwil

Gerechte Punkteteilung im Spiel zwischen dem FCWB und Uzwil, wobei die Zuschauer zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten geboten bekamen.

Eine beeindruckende Serie des FC Wettswil-Bonstetten brachte die Säuliämtler nach zehn gespielten Runden bis auf Rang drei der Tabelle, hinter den Tessinern Lugano II und Paradiso. Der FC Uzwil startete die Saison etwas weniger spektakulär, zeigte jedoch auch eine steigende Formkurve. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Freienbach vor Wochenfrist waren die Ostschweizer auch in Wettswil erpicht, ihre gute Form zu bestätigen. Der FCWB hingegen wollte sich für die Heimniederlage des letzten Jahres revanchieren und weiter Druck auf die obersten Tabellenränge ausüben. Souveräne erste Halbzeit Durch die stets guten Leistungen in den letzten Wochen startete der FCWB das Spiel mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen. Die Gastgeber rissen das Zepter sofort an sich und versuchten mit gepflegtem Aufbauspiel die Uzwiler von Beginn weg unter Druck zu setzen. Nach einer Viertelstunde brachte Rüegger einen Freistoss Nicola Peters zurück in die Mitte, wo Herger mit perfektem Stürmerinstinkt am schnellsten reagierte und mit der Brust den Ball ins Netz bugsierte.

WBs Roman Herger lässt den Ball spektakulär von seiner Brust zum 1:0 ins Tor abprallen. – Foto: Kaspar Köchli

In der Folge diktierte der FCWB weiterhin mit Konzentration und Überzeugung das Spielgeschehen und kam nach einer guten halben Stunde erneut durch Herger zum zweiten Tor. Über die linke Seite kombinierte sich der Gastgeber nach vorne, fand den freistehenden Stürmer, welcher mit viel Zeit und Geduld aus relativ spitzem Winkel den Ball in der entfernteren unteren Ecke versenkte. Die in Halbzeit eins oft harmlosen Ostschweizer zeigten sich zwar bemüht, blieben allerdings meistens an der kompakten WB-Defensive hängen. Nur kurz vor dem Pausenpfiff fanden sie nach einem Dribbling den ersten gefährlichen Torschuss, welcher Rüegg herausragend parierte und somit die 2:0 Führung festhielt.

Aus spitzem Winkel trifft Roman Herger genau in die hintere Torecke zum 2:0. – Foto: Kaspar Köchli

Rollentausch in Durchgang zwei In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein anderes Bild. Der FC Uzwil hatte wohl durch die gute Aktion kurz vor dem Pausenpfiff Mut getankt und spielte nun sichtlich stärker und zielstrebiger. Der FCWB seinerseits musste nichts mehr riskieren und versuchte Keeper Rüegg weiterhin vor vermehrter Arbeit zu schützen. Nach einer guten Stunde kombinierten sich die Gäste sehenswert durch die WB-Defensive, welche in dieser Phase des Spiels zu passiv agierte und in der eigenen Platzhälfte dem Gegner zu viel Raum für Kreation liess. Hajrovic schloss die schöne Kombination gekonnt ab und erzielte den Anschlusstreffer.

Nur wenig später klingelte es wieder im Säuliämtler Kasten, nachdem Cengiz nach einer perfekten Flankte Keeper Rüegg keine Chance liess und den Ausgleichstreffer erzielte. Basierend auf der Leistung die Uzwil nach der Pause zeigte eine verdiente Folge. Der FCWB, der sich nach dem Rückschlag fangen und die defensive Stabilität wiederfinden konnte, versuchte nun, spielerisch wieder mehr zu bieten und allenfalls die in der Pause schon sicher geglaubten drei Punkte doch noch zu erspielen.

WBs Yannick Waser trifft mit seinem wuchtigen Kopfstoss die Querlatte. – Foto: Kaspar Köchli