FCWB siegt im Schneeregen

Am vergangenen Samstag war Mendrisio zu Gast auf dem Wettswiler Moos.
Das Wetter gefiel den Tessinern allerdings nicht, denn mit dem Anpfiff begann ein unangenehmer Schnee-Regen. Davon liessen sich die Ämtler nicht beirren und sie zeigten von Beginn an, wer auf dem Kunstrasen heimisch ist. Das Terrain war zwar rutschig, doch die Zuschauer merkten, dass die künstliche Unterlage ein entscheidender Vorteil für die Gastgeber sein kann.
WB spielte dominant und liess den Ball in der Startphase gut zirkulieren. Mendrisio versuchte die Mirzai-Elf hoch anzulaufen, dies taten die Gäste meist nur halbherzig oder die Zürcher lösten sich aus dem Druck und konnten mit dem gewonnenen Raum gefährliche Angriffe lancieren.
Starke WB-Startphase
Die erste Chance im Spiel verzeichneten dann auch die Zürcher. der wirblige Figueiredo preschte über die linke Flanke vor, sein Schuss konnte der Tessiner Keeper nur nach vorne abklatschen lassen. Doch Hager wurde vom Rebound überrascht und konnte den Abpraller nicht verwerten. Nach einer Serie von Eckbällen fand Loosli den aufgerückten Innenverteidiger Waser, welcher in der 15. Minute wuchtig zur Führung vollstreckte.
Auch nach der Führung blieb WB mehrheitlich im Ballbesitz und kreierte mittels Standardsituationen Torgefahr. Nennenswert war eine schöne Eckballvariante, wobei Figueiredo für den heranrauschenden Hager im Rückraum durchliess. Jedoch konnte ein Tessiner Verteidiger mirakulös den zweiten Einschlag im Netz verhindern. Mendrisio wehrte sich mit Händen und Füssen und blieb nach der dominanten WB-Startphase im Spiel.
Selbst wollten die Tessiner durch Flanken aus dem Halbfeld gefährlich werden, doch die gut stehende WB-Defensive liess in der ersten Hälfte nichts anbrennen, so dass es mit einer knappen Führung für die Ämtler in die Pause ging.
Souveräne Ämtler nach der Pause
Nach dem Pausentee präsentierte sich die Mirzai-Elf sehr fokussiert. Nach nur wenigen Zeigerumdrehungen in der zweiten Hälfte stieg Brunner zum Kopfball hoch und konnte den Ball vor dem heranrauschenden Tessiner Keeper Moussa zur 2:0-Führung ins Tor befördern.
Spielerisch kreierten die Ämtler aus der eigenen Hälfte einige Angriffe, doch an diesem Tag hatte man Mühe in der letzten Zone. So war man beim letzten Pass zu ungenau, im Abschluss zu überhastet oder glitt auf dem rutschigen Kunstrasen aus. Trotz den rutschigen Bedingungen hatten die Gastgeber die Partie im Griff und liessen defensiv kaum etwas anbrennen.
Die Gäste aus dem Tessin versuchten mit fortschreitender Spieldauer vermehrt mit hohen Bällen die Stürmer zu lancieren, folglich gab es hart geführte Zweikämpfe, wobei der Schiedsrichter vermehrt strittige Situationen beurteilen musste.
In der Schlussphase suchte ein Tessiner geschickt den Kontakt im WB-Strafraum und der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Allerdings liess der sonst sichere Elfmeterschütze Becchio die Chance auf den Anschlusstreffer ungenutzt und sein Elfmeter landete über dem Tor.
Die Ämtler konnten somit aufatmen, liessen danach den Ball geschickt in der gegnerischen Hälfte laufen und brachten somit den 2:0-Sieg sicher über die Zeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich