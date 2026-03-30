FCWB siegt im Schneeregen Fussball 1. Liga Gruppe 3: FC Wettswil-Bonstetten – FC Mendrisio 2:0 (1:0) von Luca Thaler · Heute, 08:59 Uhr · 0 Leser

Yannick Waser (links) bejubelt seinen Kopfballtreffer zum 1:0. – Foto: Kaspar Köchli

Am vergangenen Samstag war Mendrisio zu Gast auf dem Wettswiler Moos.

Das Wetter gefiel den Tessinern allerdings nicht, denn mit dem Anpfiff begann ein unangenehmer Schnee-Regen. Davon liessen sich die Ämtler nicht beirren und sie zeigten von Beginn an, wer auf dem Kunstrasen heimisch ist. Das Terrain war zwar rutschig, doch die Zuschauer merkten, dass die künstliche Unterlage ein entscheidender Vorteil für die Gastgeber sein kann.

WB spielte dominant und liess den Ball in der Startphase gut zirkulieren. Mendrisio versuchte die Mirzai-Elf hoch anzulaufen, dies taten die Gäste meist nur halbherzig oder die Zürcher lösten sich aus dem Druck und konnten mit dem gewonnenen Raum gefährliche Angriffe lancieren. Starke WB-Startphase

Die erste Chance im Spiel verzeichneten dann auch die Zürcher. der wirblige Figueiredo preschte über die linke Flanke vor, sein Schuss konnte der Tessiner Keeper nur nach vorne abklatschen lassen. Doch Hager wurde vom Rebound überrascht und konnte den Abpraller nicht verwerten. Nach einer Serie von Eckbällen fand Loosli den aufgerückten Innenverteidiger Waser, welcher in der 15. Minute wuchtig zur Führung vollstreckte.

Trotz heftiger Gegenwehr setzt sich Yannick Waser durch und erzielt per Kopfball die WB-Führung. – Foto: Kaspar Köchli

Auch nach der Führung blieb WB mehrheitlich im Ballbesitz und kreierte mittels Standardsituationen Torgefahr. Nennenswert war eine schöne Eckballvariante, wobei Figueiredo für den heranrauschenden Hager im Rückraum durchliess. Jedoch konnte ein Tessiner Verteidiger mirakulös den zweiten Einschlag im Netz verhindern. Mendrisio wehrte sich mit Händen und Füssen und blieb nach der dominanten WB-Startphase im Spiel.

Die Tessiner verteidigten mit Händen und Füssen – Foto: Kaspar Köchli

Selbst wollten die Tessiner durch Flanken aus dem Halbfeld gefährlich werden, doch die gut stehende WB-Defensive liess in der ersten Hälfte nichts anbrennen, so dass es mit einer knappen Führung für die Ämtler in die Pause ging. Souveräne Ämtler nach der Pause Nach dem Pausentee präsentierte sich die Mirzai-Elf sehr fokussiert. Nach nur wenigen Zeigerumdrehungen in der zweiten Hälfte stieg Brunner zum Kopfball hoch und konnte den Ball vor dem heranrauschenden Tessiner Keeper Moussa zur 2:0-Führung ins Tor befördern. Spielerisch kreierten die Ämtler aus der eigenen Hälfte einige Angriffe, doch an diesem Tag hatte man Mühe in der letzten Zone. So war man beim letzten Pass zu ungenau, im Abschluss zu überhastet oder glitt auf dem rutschigen Kunstrasen aus. Trotz den rutschigen Bedingungen hatten die Gastgeber die Partie im Griff und liessen defensiv kaum etwas anbrennen.