FCWB setzt Siegesserie fort

Nach zwei überzeugenden Siegen gegen Kosova und Baden reiste der FC Wettswil-Bonstetten am Samstag zum Tabellenschlusslicht SV Schaffhausen – fest entschlossen, die starke Form der letzten Wochen zu bestätigen.

Von Beginn an setzten die spielstarken Ämtler den Gegner unter Druck und erspielten sich bereits in den Anfangsminuten mehrere hochkarätige Chancen. Doch wie so oft mangelte es an der nötigen Präzision im Abschluss. Die Munotstädter versuchten ihrerseits, das aggressive Pressing des FCWB mit gepflegtem Aufbauspiel zu überbrücken.

In der 22. Minute jedoch verlor die SV Schaffhausen dabei den Ball im eigenen Strafraum. Peter behielt die Übersicht und legte überlegt auf Vukasinovic ab, der nur noch einschieben musste. Bis zur Pause wurde die Partie zunehmend ruppiger – nach einem rüden Foul an Stettler konnte sich Schaffhausen glücklich schätzen, mit elf Spielern in die Kabine zu gehen.