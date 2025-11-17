FCWB setzt Siegesserie fort

Nach zwei überzeugenden Siegen gegen Kosova und Baden reiste der FC Wettswil-Bonstetten am Samstag zum Tabellenschlusslicht SV Schaffhausen – fest entschlossen, die starke Form der letzten Wochen zu bestätigen.
Dominante erste Halbzeit
Von Beginn an setzten die spielstarken Ämtler den Gegner unter Druck und erspielten sich bereits in den Anfangsminuten mehrere hochkarätige Chancen. Doch wie so oft mangelte es an der nötigen Präzision im Abschluss. Die Munotstädter versuchten ihrerseits, das aggressive Pressing des FCWB mit gepflegtem Aufbauspiel zu überbrücken.
In der 22. Minute jedoch verlor die SV Schaffhausen dabei den Ball im eigenen Strafraum. Peter behielt die Übersicht und legte überlegt auf Vukasinovic ab, der nur noch einschieben musste. Bis zur Pause wurde die Partie zunehmend ruppiger – nach einem rüden Foul an Stettler konnte sich Schaffhausen glücklich schätzen, mit elf Spielern in die Kabine zu gehen.
Kampfbetonte zweite Halbzeit
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Spielweise der Gastgeber hart. In dieser Phase kam Schaffhausen aber erstmals zu gefährlichen Torchancen, doch WB-Keeper Thaler rettete zweimal spektakulär auf der Linie. Nur wenige Minuten später beendete Schneebeli mit einem Schlenzer zum 2:0 die Druckphase der Hausherren. In der Folge verwaltete Rotschwarz die Führung souverän und feierte einen hochverdienten Auswärtssieg.
Gute Ausgangslage schaffen
Mit drei Siegen in Serie und gleichzeitig ohne Gegentor strotzt der FCWB vor Selbstvertrauen. Beste Voraussetzungen also, um auch im Vorrundenfinale gegen Dietikon den nächsten Vollerfolg einzufahren. Ein weiterer Sieg würde eine hervorragende Lauerstellung für die Rückrunde schaffen. Gespielt wird am kommenden Samstag auf dem Wettswiler Moos.
