FCWB muss sich mit Remis begnügen

David Brunner (hier fliegend gegen Freienbach) erzielte WBs 2:2-Ausgleich. (Archiv) – Foto: Kaspar Köchli

Am vergangenen Samstag empfing der FCWB zuhause in Wettswil mit dem FC Kosova ein Team, das sich im Tabellenmittelfeld festgesetzt hat. Nach zweimaligem Rückstand und mehreren hochkarätigen Chancen kurz vor Schluss muss sich der FCWB die Punkte mit den Stadtzürchern teilen.

Nach der 0:5-Pleite in Winterthur am vergangenen Spieltag war man in Säuliamt bestrebt, eine Woche später eine Reaktion zu zeigen. Auf dem Papier war der FCWB der klare Favorit, auch wenn der FC Kosova seit fünf Spielen nicht mehr bezwungen werden konnte.

Die Stadtzürcher waren nach einem bescheidenen Remis gegen Tabellenschlusslicht SV Schaffhausen sicherlich auch gewillt, wieder das Punktemaximum anzuvisieren.

Bei sommerlichen Temperaturen startete das Heimteam dominant ins Spiel. In der Startviertelstunde vermochten die Hausherren die Partie zu kontrollieren und kamen zu mehreren guten Chancen. Sowohl Figueiredo als auch Di Battista brachten mit ihrem Tempo die Kosova-Defensive in Schwierigkeiten, und Hager prüfte Keeper Fernandez Dominguez mit einem gefährlichen Distanzversuch.

In der Folge wurde die Partie etwas zerfahrener und die Teams neutralisierten sich zunehmend im Mittelfeld. Es ging torlos zurück in die Kabine.

Starke Moral und viel Pech für WB

Die zweite Hälfte begann fulminant. Nach einem Ballverlust in der Ämtler Offensivbewegung setzten die Stadtzürcher zum Konter an. Durch den linken Flügel Cardoso kamen sie aus aussichtsreicher Position zum Abschluss. WB-Keeper Thaler wäre wohl zur Stelle gewesen, doch der Ball wurde noch unhaltbar abgelenkt. WB zeigte sich aber unbeirrt und kam durch Schneebeli umgehend zur Ausgleichschance.

Nach einer Stunde formierten sich die Säuliämtler taktisch neu und spielten nun mit Dreierkette, was den Gästen sichtlich Probleme bereitete. Nach einem Freistoss Looslis nickte Brüniger am ersten Pfosten zum verdienten Ausgleich ein.

Euphorie und Momentum wurden jedoch jäh erstickt, als Rodriguez nur wenige Minuten später mit einem Sonntagsschuss die Gäste wieder in Führung schoss. Abermals reagierten die Rot-Schwarzen mit breiter Brust, und glichen durch Brunner erneut aus, wobei Kosovas Fernandez Dominguez etwas unglücklich aussah.

In der Schlussviertelstunde spielte nur noch der FCWB. Mehrere hochkarätige Chancen konnten von Waser, Schneebeli und Vukasinovic nicht genutzt werden. Und auch Öner, welcher nach langer Verletzungspause seinen ersten Einsatz in 416 (!) Tagen bestritt, hätte mit etwas mehr Glück sein Comeback noch versüssen können. So endete die Partie mit der enttäuschenden Punkteteilung.

Fokus in den letzten drei Partien

Den Dämpfer im Kampf um die Aufstiegsspiele muss das Fanionteam des FCWB nun schleunigst abhaken, damit man in einer Woche beim FC Baden wieder mit Klarheit zum nächsten Vollerfolg kommen kann. Anpfiff im Stadion Esp in Baden wird am Samstag um 16.00 Uhr sein.