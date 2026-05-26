FCWB mit Kantersieg

Sommer, Sonne, Sonnenschein auf dem Wettswiler Moos. Der zweitletzte Spieltag der regulären Meisterschaft in der 1. Liga wartete schon vor Spielbeginn mit den ersten Höhepunkten auf, das traumhafte und heisse Wetter ist hier nur eine Randbemerkung wert. – Foto: Kaspar Köchli

Sommer, Sonne, Sonnenschein auf dem Wettswiler Moos. Der zweitletzte Spieltag der regulären Meisterschaft in der 1. Liga wartete schon vor Spielbeginn mit den ersten Höhepunkten auf, das traumhafte und heisse Wetter ist hier nur eine Randbemerkung wert.

Vor Anpfiff wurden beim FC Wettswil-Bonstetten nämlich zwei Spieler geehrt. Nicolas Schneebeli, der in Wettswil aufwuchs und ein «eigener» WB-Junior ist, absolvierte an diesem Nachmittag sein letztes Heimspiel (vorbehalten bleiben allfällige Aufstiegsspiel), bevor er am Ende dieser Saison seine Karriere beendet. Nach elf Jahren in der ersten Mannschaft und über 200 Spielen, definitiv eine Legende im Verein.

Flavio Peter, der zweite Spieler, der geehrt wurde, erhielt den 1. Liga Best Player Award. Eine hochverdiente Auszeichnung, gewählt von Spielern und Trainern aus der 1. Liga und eine Anerkennung für die jahrelangen, konstant guten Leistungen.

Dominanter Spielstart

Schneebeli durfte denn auch als Captain einlaufen und sah gleich einen furiosen Start der Hausherren. Viel Ballbesitz, schönes Kombinationsspiel und hohes Tempo überforderten die Gäste aus Schaffhausen zu Beginn des Spiels. Nach fünf gespielten Minuten erzielte Peter das 1:0 und nach 25 Minuten Vukasinovic das 2:0.

In dieser Phase übten zum wiederholten Mal die beiden WB-Flügel Figueiredo, im schönen Zusammenspiel mit Hager, und Di Battista extrem viel Druck auf den Gegner aus und die «Spielvi» kam nicht aus der eigenen Platzhälfte heraus. Die Gäste versuchten daraufhin mit einem Doppelwechsel bereits nach 30 Minuten neue Impulse zu setzen.

Das Spiel entwickelte sich tatsächlich etwas ausgeglichener, bis in der 39. Minute, nach einem der sehr gefährlich getretenen Eckbälle von Loosli, dem FCWB ein Handspenalty zugesprochen wurde. Captain Schneebeli übernahm die Verantwortung, verwandelte zum 3:0 und zementierte seinen Status als WB-Legende.

Schützenfest in der zweiten Halbzeit

WB knüpfte in der zweiten Halbzeit da an, wo in der ersten Halbzeit aufgehört wurde. Eine konzentrierte Mannschaftsleistung vom Torhüter bis zum Stürmer und attraktive und gefährliche Spielzüge. Nach 57 Minuten wurde Peter allein vor dem gegnerischen Torhüter mustergültig bedient und verwandelte eiskalt zum 4:0. Nur vier Zeigerumdrehungen später verwandelte Di Battista aus kurzer Distanz zum 5:0. Direkt anschliessend vollzog Mirzai einen vierfach-Wechsel und wer dachte, das Spiel flache nach fünf Toren ab, wurde eines Besseren belehrt. In der 72. Minute stellte Peter mit seinem dritten Tor auf 6:0.

Bei diesem Spielstand wurde dann auch der Captain und Abschiedsspieler Schneebeli unter grossem Applaus und Standing Ovations ausgewechselt. «Nicolas S., Nicolas S., Nicolas S.» hörte man einige Zuschauer über das Moos seinen Namen rufen.

Das Spiel nahm weiter seinen Lauf, der eingewechselte Bickel erzielte nach einem weiteren Loosli-Eckball das 7:0. Den Abschluss des Torfestivals übernahm Peter mit seinem vierten Tor in dieser Partie in der 89. Minute und einem Hattrick in der zweiten Halbzeit. Mit dieser Vorstellung bestätigte er noch einmal seine Wahl zum besten Spieler der 1. Liga dieser Saison.

Aufstiegsspiele in Reichweite

Mit diesem Sieg und den ausbleibenden Punkten der direkten Konkurrenz, hievte sich der FC Wettswil-Bonstetten am zweitletzten Spieltag auf den zweiten Tabellenrang. Die Ausgangslage um die Aufstiegsspiele bleibt jedoch sehr spannend. Auf Platz drei und somit höchstwahrscheinlich auch qualifiziert für die Aufstiegsspiele liegt derzeit die AC Taverne mit gleich vielen Punkten wie der FCWB. In Lauerstellung auf Platz vier folgt der FC Tuggen mit nur einem Punkt weniger. Dies bedeutet, dass WB sich mit einem Sieg im letzten Spiel der Meisterschaft einen Platz in den Aufstiegsspielen sichern kann.

Das letzte Spiel findet am kommenden Samstag um 16.00 Uhr auswärts gegen den FC Dietikon in der ACUMAX-Arena (Sportplatz Dornau) statt. Ein Zürcher Derby zum Abschluss, das sich niemand entgehen lassen sollte.