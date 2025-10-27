FCWB II unterliegt im Ämtler Derby

Im offenen Schlagabtausch führte WB die feinere Klinge und ging nach einer halben Stunde folgerichtig in Führung. Kurz darauf gab es einen Bruch im Spiel der Rotschwarzen, als Yannick Waser umstritten des Feldes verwiesen wurde. Die Gäste aus dem Bezirkshauptort witterten ihre Chance und vermochten prompt auszugleichen.

Nach Wiederanpfiff setzte WB, trotz Unterzahl, die Akzente – und reüssierte abermals durch Lenny Burgardt zum 2:1. Keine drei Minuten später pennten die Heimischen bei einem Eckball und der FC Affoltern, der sich durch grosses Kämpfertum hervortat, bewerkstelligte den erneuten Ausgleich.

Beide Teams, auch das dezimierte Wettswil-Bonstetten, suchten in der restlichen Spielzeit den Siegestreffer. Dieser gelang, als sich alle bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatten, dem FCA kurz vor Schluss durch einen strammen Schuss Noel Stählis. Der Schütze meinte nach dem Spiel: «Der Ball fiel mir vor die Füsse und ich traf ihn dann optimal.» Schmunzelnd fügte er hinzu: «Und die 93. Minute war natürlich kein schlechter Zeitpunkt, um in Führung zu gehen.»