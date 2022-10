– Foto: regional - fussball.ch

FCWB feiert nächsten Sieg 1. Liga Gruppe 3: Gossau – Wettswil-Bonstetten

Mit dem souveränen Auswärtssieg in Gossau klettern die Ämtler auf Rang zwei in der Tabelle. Das Team um Trainer Colacino ist seit nunmehr zehn Spielen ohne Niederlage.

Nach dem umkämpften Cup-Erfolg letztes Wochenende in Paradiso stand für den FC Wettswil-Bonstetten diesen Samstag die nächste Auswärtsreise auf dem Programm. Die seit neun Spielen (inkl. Cup-Quali) ungeschlagenen Ämtler gastierten beim fünftplatzierten FC Gossau. Aufgrund des gewohnten Samstagsstaus am Gubrist musste dieser 1. Liga-Klassiker eine Viertelstunde nach hinten geschoben werden. Um 16.15 Uhr wurde die Partie vor den zahlreichen Zuschauern angepfiffen. Ereignisarme erste Halbzeit In den ersten Minuten des Spiels versuchten die Ämtler den Gegner früh zu stören und kamen in der 2. Minute nach einer hohen Balleroberung durch Flavio Peter zur ersten Gelegenheit. Dieser traf den Ball jedoch nicht wunschgemäss, worauf der Ball ungefährlich am Tor vorbeikullerte. Danach gestaltete sich die Partie weitgehend ausgeglichen. Die Gastgeber versuchten es immer wieder aus der Distanz, während WB auf Umschaltgelegenheiten lauerte.

WB-Trainer Sergio Colacino und sein Team holten in den letzten neun Meisterschaftspartien 23 Punkte bei einem Torverhältnis von 19:5. – Foto: Kaspar Köchli

Nach einer halben Stunde übernahmen die Rot-Schwarzen dann immer mehr das Spieldiktat und kamen vor der Pause zu einigen guten Möglichkeiten. Nach einer präzisen Hereingabe von Rüegger verfehlte Flavio Peter abermals knapp. Nur wenige Zeigerumdrehungen später, war es wieder Rüegger, welcher den Ball zur Mitte flankte. Herger überliess denn Ball mit viel Übersicht Mesonero, welcher jedoch zu lange zögerte und die Gossau-Abwehr klären konnte. Mit dem 0:0 ging es in die Pause. Dominanter FCWB in Halbzeit zwei Nach 45 gespielten Minuten wurde der Rasenplatz immer tiefer und dadurch immer strenger für die Akteure auf dem Spielfeld. Es schien so, als ob vor allem den Ostschweizern die Puste ausging. WB war bissiger in den Zweikämpfen und spielte sich ein ums andere Mal in die gegnerische Hälfte. In der 55. Minute wurde der omnipräsente Flavio Peter schön in die tiefe lanciert. Seine Hereingabe auf Figueiredo wurde vom Verteidiger Degen unglücklich ins eigene Tor gelenkt.