FCWB erkämpft sich Punkt im Tessin 

Mit seinem 17. Saisontreffer erzielte Flavio Peter (hier sein Tor gegen Tuggen) den 2:2-Ausgleich. (Archiv)) – Foto: Kaspar Köchli

Mit der AC Taverne und dem FC Wettswil-Bonstetten trafen sich am vergangenen Samstag zwei formstarke Teams in der Südschweiz zu einem spannenden Verfolgerduell.

Nur drei Punkte trennten die beiden Teams vor der Affiche. Während die Säuliämtler vor Wochenfrist die dritte Equipe im Verfolgertrio, den FC Tuggen, gleich mit 5:0 in die Schranken wies, konnten die Tessiner gegen das Schlusslicht SV Schaffhausen mit einem wuchtigen 7:0 ebenso überzeugend reüssieren und blieben in Tuchfühlung mit den Rotschwarzen.

Sommerliche 25°C wurden gemessen, als der Unparteiische die Partie eröffnete. Beide Teams starteten energisch ins Spiel. Nach wenigen Minuten schraubte sich Ex-Profi Sabbatini bei einem Corner am höchsten in die Luft und nickte zur Führung für die Hausherren ein.

Die Zürcher zeigten sich unbeirrt und kamen innert weniger Minuten zu mehreren guten Möglichkeiten. Figueiredo und Vukasinovic scheiterten beide am stark parierenden Torhüter Peev. Nach einer guten halben Stunde konnte eine Flanke Hagers nicht geklärt werden, Bellis nutzte die Unaufmerksamkeit in der Tessiner Hintermannschaft und spitzelte die Kugel am Taverne-Goalie vorbei zum verdienten Ausgleich ins Tor.

Die Partie blieb intensiv. Kurz vor der Pause wurde die WB-Abwehr mit einem langen Ball überspielt und Diarra erzielte mit dem Pausenpfiff die abermalige Führung für das Heimteam.

Traumtor und zähe zweite Halbzeit

Die Gäste kamen trotz des Rückschlages kurz vor dem Seitenwechsel mit breiter Brust aus der Kabine. Nach nur wenigen Minuten erhielt Captain Peter an der Strafraumgrenze den Ball und zirkelte das Leder mit links in die weite obere Ecke. Das Fanionteam der Rotschwarzen reagierte mit starker Mentalität und konnte erneut ausgleichen.

In der Folge flachte die Partie zunehmend ab und die beiden Teams neutralisierten sich im Mittelfeld. Ab und an versuchten die Gastgeber mit dem schnellen Flügelläufer Diarra für Gefahr zu sorgen, doch die Ämtler hielten dicht. Bis zum Ende des Spiels gab es keine nennenswerten Szenen mehr; so endete die Partie in einem gerechten Unentschieden.

FCWB nach wie vor auf Rang 2

Mit dem ergatterten Punkt im Tessin und einem nach wie vor starken Torverhältnis bleiben die Zürcher auf Rang 2 der Tabelle, obwohl der FC Tuggen aufgrund eines Sieges zu den Ämtlern aufschliessen konnte.

Am nächsten Spieltag empfängt der FCWB den Nachwuchs des FC St. Gallen auf dem heimischen Moos und ist bestrebt, wieder auf die Siegesstrasse zurückzufinden.