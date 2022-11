FCW ringt Niederseelbach in Pokalkrimi nieder

Im Achtelfinal-Duell zwischen den beiden Topteams der Kreisoberliga setzte sich der FCW in einer wilden Partie mit 5:4 durch. Das Spiel begann zunächst auch perfekt für die Hausherren, da man in der Anfangsphase klar tonangebend war und schließlich auch verdient durch Michael Stach mit 1:0 in Führung ging (9.). Durch einen Sonntagsschuss kam der SVN kurze Zeit später zum Ausgleich (13.). Unbeeindruckt davon spielte der FCW weiter nach vorne und ging durch Fabian Hudyka im Gegenzug wieder in Führung (15.). Nur vier Minuten später fiel sogar das 3:1, als nach einer Ecke ein Spieler des SVN das eigene Tor traf (19.). In der Folge verpasste es der FCW den Vorsprung noch weiter auszubauen. Somit steckte Niederseelbach bis zur Pause nicht auf und kam durch einen Doppelschlag zum erneuten Ausgleich (27. und 30.).

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, in der der FCW dennoch Vorteile im Offensivspiel hatte. Folgerichtig ging man in der 62.Minute durch Chris Hörning abermals zum 4:3 in Führung. Doch wieder hatte der SVN eine Antwort parat und glich zum dritten Mal in der 68.Minute aus. In der restlichen Spielzeit hatten beide Mannschaften Gelegenheiten auf den möglichen Siegtreffer. Nach einem langen Einwurf in den SVN-Strafraum fiel der Ball schließlich Florian Kratz vor die Füße und sein Schuss fand den Weg ins Tor zum entscheidenden 5:4 kurz vor dem Abpfiff (89.). Somit steht der FC Waldems im dritten Anlauf zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale des Kreispokals und wird dort im neuen Jahr die SG Orlen empfangen.