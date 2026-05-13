FCVE zum Abschluss in Geratskirchen - A-Jugend gegen Vilsbiburg +++ FCVE zum Abschluss in Geratskirchen +++ FCVE II und III am Sonntag zu Hause gegen Geisenhausen +++ A-Jugend trifft im Derby auf Vilsbiburg +++ von MP/FCVE · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel überraschte Geratskirchen den FCVE mit einem 2:1 Auswärtssieg. Im letzten Saisonspiel wollen Hampe und Co. eine sehr gute Saison nochmal erfolgreich abschließen. – Foto: Roman Prinzhaus

Nach einer insgesamt erfolgreichen und sehr zufriedenstellenden Saison geht der FC Velden-Eberspoint mit einem positiven Gefühl in den letzten Spieltag der Kreisliga. Die Mannschaft von Trainer Andreas Kirschner konnte sich über weite Strecken der Spielzeit konstant im oberen Tabellenbereich behaupten und will nun auch den Saisonabschluss erfolgreich gestalten.

Am Samstag (18:00 Uhr) gastiert der FCVE beim bereits abgestiegenen TSV Geratskirchen. Auch wenn die Partie tabellarisch auf den ersten Blick nur noch wenig Brisanz mit sich bringt, sieht Kirschner darin keineswegs ein bedeutungsloses Spiel: „Wir können auf eine erfolgreiche, zufriedenstellende Saison zurückblicken. In Geratskirchen treffen wir in einem ,leeren‘ Spiel auf eine kämpferisch, körperlich veranlagte Truppe, die nochmal alles reinwerfen wird, sich würdig aus der Liga zu verabschieden.“ Die Vilstallöwen wollen den Gegner daher keinesfalls unterschätzen und die Partie mit voller Konzentration angehen. „Wir werden das Spiel nochmal mit höchster Intensität angehen, da es intern noch ein reizvolles Ziel zu erreichen gibt, wozu es einen Auswärtsdreier benötigt“, erklärt der FCVE-Coach.

Zusätzliche Motivation liefert dabei auch das Hinspiel, in dem Geratskirchen überraschend drei Punkte aus Eberspoint entführen konnte. „Zudem wollen wir die Rechnung aus dem Hinspiel noch begleichen – hier mussten wir eine Heimniederlage einstecken und dies wollen wir nun mit höchster Konzentration im letzten Spiel der Saison geraderücken“, so Kirschner weiter.

Die A-Jugend des FCVE geht aufgrund der sehr guten Verfassung am Samstag zu Hause als Favorit ins Derby gegen Vilsbiburg. – Foto: Thomas Martner