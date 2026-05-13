FCVE zum Abschluss in Geratskirchen - A-Jugend gegen Vilsbiburg

Nach einer insgesamt erfolgreichen und sehr zufriedenstellenden Saison geht der FC Velden-Eberspoint mit einem positiven Gefühl in den letzten Spieltag der Kreisliga. Die Mannschaft von Trainer Andreas Kirschner konnte sich über weite Strecken der Spielzeit konstant im oberen Tabellenbereich behaupten und will nun auch den Saisonabschluss erfolgreich gestalten.
Am Samstag (18:00 Uhr) gastiert der FCVE beim bereits abgestiegenen TSV Geratskirchen. Auch wenn die Partie tabellarisch auf den ersten Blick nur noch wenig Brisanz mit sich bringt, sieht Kirschner darin keineswegs ein bedeutungsloses Spiel: „Wir können auf eine erfolgreiche, zufriedenstellende Saison zurückblicken. In Geratskirchen treffen wir in einem ,leeren‘ Spiel auf eine kämpferisch, körperlich veranlagte Truppe, die nochmal alles reinwerfen wird, sich würdig aus der Liga zu verabschieden.“
Die Vilstallöwen wollen den Gegner daher keinesfalls unterschätzen und die Partie mit voller Konzentration angehen. „Wir werden das Spiel nochmal mit höchster Intensität angehen, da es intern noch ein reizvolles Ziel zu erreichen gibt, wozu es einen Auswärtsdreier benötigt“, erklärt der FCVE-Coach.
Zusätzliche Motivation liefert dabei auch das Hinspiel, in dem Geratskirchen überraschend drei Punkte aus Eberspoint entführen konnte. „Zudem wollen wir die Rechnung aus dem Hinspiel noch begleichen – hier mussten wir eine Heimniederlage einstecken und dies wollen wir nun mit höchster Konzentration im letzten Spiel der Saison geraderücken“, so Kirschner weiter.
Personell reist der FC Velden-Eberspoint allerdings stark angeschlagen zum Auswärtsspiel an. „Personell kommen wir auf dem sprichwörtlichen Zahnfleisch daher – zu den üblichen Verdächtigen im Lazarett gesellt sich zusätzlich Klatte, Langmeier und Gruber“, berichtet Kirschner. Trotz der angespannten Personalsituation soll zum Saisonabschluss aber nochmals ein Dreier her.
Der FCVE II will am Sonntagnachmittag (15:00) Uhr nochmal einen letzten Dreier einfahren. Zu Gast ist der neue A-Klassenmeister TV Geisenhausen II. Im Vorspiel (13:00) Uhr geht es für den FCVE III noch um die Meisterschaft: Bei einem Heimsieg gegen den TVG III könnte man am letzten Spieltag Mitterskirchen doch noch Platz 1 wegschnappen. Voraussetzung dafür ist, dass im Parallelspiel Rapid Vilsheim II die Reserve aus Mitterskirchen schlägt.
Die A-Jugend des FCVE setzt im Derby am Samstagnachmittag (14:45 Uhr) zu Hause in Eberspoint auf die aktuelle Form. Seit der Rückrunde haben sich Hingerl und Co. deutlich gesteigert und zeigen Woche für Woche eine positive Entwicklung. Gegen Vilsbiburg geht man als Favorit ins Rennen.