FCVE will vor heimischer Kulisse die ersten Punkte einfahren +++ Im Derby gegen Vilsbiburg soll am Sonntag in Eberspoint erstmals in der neuen Spielzeit gepunktet werden - Saisonauftakt für FCVE II und III gegen "BoBo" von MP/FCVE · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Mit dem Derby am Sonntag gegen Vilsbiburg hat man schon am zweiten Spieltag ein absolutes Saisonhighlight vor sich. – Foto: Thomas Martner

Nach der 2:4-Auftaktniederlage beim ASCK Simbach steht für den FC Velden-Eberspoint am kommenden Sonntag das erste Heimspiel der Kreisliga-Saison 2026/27 an. Zu Gast ist der TSV Vilsbiburg, der zum Saisonstart gegen die SG Dornach/Roßbach nicht über ein 2:2 hinauskam. Beide Teams werden somit alles daran setzen, am zweiten Spieltag den ersten Dreier der neuen Spielzeit einzufahren.

Wichtig für alle Zuschauer: Die Partie findet ausnahmsweise auf der Sportanlage in Eberspoint statt. Aufgrund der Sanierungsarbeiten in Velden wird dieses Heimspiel nach Eberspoint verlegt. Alle weiteren Heimspiele des FC Velden-Eberspoint in der Saison 2026/27 werden wieder in Velden ausgetragen.

Für die Mannschaft bietet sich damit die Chance, vor den eigenen Fans eine Reaktion auf den missglückten Saisonauftakt zu zeigen. Trainer Andreas Kirschner zeigte sich mit der Trainingswoche nach der Niederlage zufrieden: „Während der Trainingswoche konnten wir die unnötige Auftaktniederlage aus den Beinen schütteln und die Jungs haben richtig stark trainiert. Den Ärger und den Frust wollen wir im Derby nun in positive Energie umwandeln – da kommt das Derby zum idealen Zeitpunkt.“ Mit dem TSV Vilsbiburg wartet allerdings ein unangenehmer Gegner. „Mit Vilsbiburg wartet eine richtig stark besetzte Truppe mit vielen jungen Kickern, die das Mittelfeld schnell überspielen und mit langen Bällen Raumgewinne erzielen wollen, um vor die gegnerische Box zu kommen“, analysiert Kirschner. „Da gilt es aggressiv zu verteidigen, konsequent die Tiefe zu verteidigen und individuelle Fehler abzustellen.“ Besonders warnt der FCVE-Coach vor einem Akteur des TSV: „Mit Nici Passarge hat der TSV zudem noch einen absoluten Ausnahmespieler, dessen Wirkungskreis wir dringend eingrenzen müssen.“

Nach dem Derby gegen Vilsbiburg greifen am Sonntag in Eberspoint die beiden weiteren Herrenteams des FCVE wieder in Geschehen ein. Nach der gelungenen Vorbereitung soll gegen die zweite und dritte Mannschaft des FC "BoBo" gepunktet werden. – Foto: Thomas Martner