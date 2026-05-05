FCVE verpflichtet Alex Schrafstetter als Trainer zur neuen Saison +++ Vilstallöwen holen den ehemaligen Vilslern-Coach für die zweite und dritte Mannschaft +++ von MP/FCVE · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Die sportliche Leitung der Vilstallöwen gemeinsam mit dem neuen Trainer der zweiten und dritten Mannschaft. Stehend v.L: Andreas Lehner, der neue Trainer Alex Schrafstetter, Michael Just und Martin Breiteneicher. – Foto: Presseteam FCVE

Beim FC Velden-Eberspoint werden die Weichen für die neue Saison gestellt. Nachdem bereits im Februar die Verlängerung von Andreas Kirschner bekanntgegeben wurde ist nun der zweite Trainerposten ab dem Sommer wieder besetzt: Alex Schrafstetter übernimmt die zweite und dritte Mannschaft, um vor allem die Integration der "Junglöwen" voranzutreiben.

„Nachdem Pascal Morloher dem Verein mitgeteilt hatte, dass er aus beruflichen Gründen in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen kann, haben wir uns intensiv mit der Nachfolge beschäftigt. Mit Alex Schrafstetter waren die Gespräche von Beginn an sehr offen, klar und positiv. Die Chemie hat sofort gestimmt – sowohl sportlich als auch menschlich. Deshalb war für uns schnell klar, dass Alex genau der richtige Mann für diese Aufgabe ist. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für den FC Velden-Eberspoint gewinnen konnten.“", lässt sich die sportliche Leitung um Andreas Lehner und Peter Sedlmeier zitieren. Schrafstetter übernahm zur Saison 2022/23 den TSV Vilslern und führte die "Lerner" nach dem Abstieg zwei Jahre später mit der Meisterschaft in der A-Klasse Gangkofen zurück in die Kreisklasse. Nach seiner kurzen Zeit beim TSV Kronwinkl war beim neuen Löwentrainer erstmal eine Pause angesagt.

Mit seinem Engagement ab dem Sommer bei den Vilstallöwen kehrt Alex Schrafstetter nach seiner "selbstgewählten Pause" wieder zurück ins Trainergeschäft. Dabei steht unter anderem die Integration von fünf A-Jugend Spielern in den Herrenbereich im Vordergrund. – Foto: Julian Nitzl

Ich freu mich nach meiner selbstgewählten Pause auf die neue Aufgabe beim FCVE. Die Gespräche mit Andy Lehner und Martin Breiteneicher, die sehr bemüht um mich gewesen sind, waren sehr detailliert und produktiv und ich konnte mir ein gutes Bild von den Plänen des Vereins machen", so der kommende Übungsleiter der Vilstallöwen. "Da war für mich schnell klar, dass ich richtig Bock hab mit der Mannschaft den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Die Vereinsstrategie mit vielen jungen Spielern mit einem modernen Konzept hat mich sehr beeindruckt. Dass ein Verein nahezu komplett eigenständig im Jugendbereich arbeitet ist inzwischen fast schon eine Rarität und zeigt, wie viel Potential da ist."