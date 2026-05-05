FCVE verpflichtet Alex Schrafstetter als Trainer zur neuen Saison

Beim FC Velden-Eberspoint werden die Weichen für die neue Saison gestellt. Nachdem bereits im Februar die Verlängerung von Andreas Kirschner bekanntgegeben wurde ist nun der zweite Trainerposten ab dem Sommer wieder besetzt: Alex Schrafstetter übernimmt die zweite und dritte Mannschaft, um vor allem die Integration der "Junglöwen" voranzutreiben.
„Nachdem Pascal Morloher dem Verein mitgeteilt hatte, dass er aus beruflichen Gründen in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen kann, haben wir uns intensiv mit der Nachfolge beschäftigt. Mit Alex Schrafstetter waren die Gespräche von Beginn an sehr offen, klar und positiv. Die Chemie hat sofort gestimmt – sowohl sportlich als auch menschlich. Deshalb war für uns schnell klar, dass Alex genau der richtige Mann für diese Aufgabe ist. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für den FC Velden-Eberspoint gewinnen konnten.“", lässt sich die sportliche Leitung um Andreas Lehner und Peter Sedlmeier zitieren.
Schrafstetter übernahm zur Saison 2022/23 den TSV Vilslern und führte die "Lerner" nach dem Abstieg zwei Jahre später mit der Meisterschaft in der A-Klasse Gangkofen zurück in die Kreisklasse. Nach seiner kurzen Zeit beim TSV Kronwinkl war beim neuen Löwentrainer erstmal eine Pause angesagt.
Ich freu mich nach meiner selbstgewählten Pause auf die neue Aufgabe beim FCVE. Die Gespräche mit Andy Lehner und Martin Breiteneicher, die sehr bemüht um mich gewesen sind, waren sehr detailliert und produktiv und ich konnte mir ein gutes Bild von den Plänen des Vereins machen", so der kommende Übungsleiter der Vilstallöwen. "Da war für mich schnell klar, dass ich richtig Bock hab mit der Mannschaft den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Die Vereinsstrategie mit vielen jungen Spielern mit einem modernen Konzept hat mich sehr beeindruckt. Dass ein Verein nahezu komplett eigenständig im Jugendbereich arbeitet ist inzwischen fast schon eine Rarität und zeigt, wie viel Potential da ist."
Derweil laufen im Hintergrund die weiteren Planungen für die kommende Saison bei den Vilstallöwen: Bei der ersten Mannschaft bleibt der Kader auch zur neuen Saison komplett bestehen. Bei der zweiten Mannschaft verliert man zwar mit dem Wechsel von Denis Rexhepi als Spielertrainer nach Steinkirchen eine wichtige Säule, dafür stoßen unter anderem fünf talentierte A-Jugend Spieler zu den Herrenteams. "Die Kaderplanungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir befinden uns weiterhin in guten Gesprächen und wollen die Mannschaft im Sommer neben den Eigengewächsen punktuell von Außen verstärken. Das primäre Ziel ist die schnelle Integration der A-Jugendspieler, aber wir erhoffen uns durch den ein oder anderen Neuzugang auch mehr Konkurrenzkampf", erklärt die sportliche Leitung des FCVE die aktuellen Planungen.