FCVE nach schwacher Vorbereitung am Sonntag zu Hause gegen Pilsting

Viele Korrekturen muss Löwencoach Andreas Kirschner aktuell vornehmen. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensivabteilung ist aktuell der Wurm drin. – Foto: Thomas Martner

1:21 - so lautet das Torverhältnis der Vilstallöwen in der Vorbereitung nach fünf Testspielen gegen teils höherklassigen Mannschaften, wobei unterem Testspiele gegen den Landesligisten Eggenfelden und dem Bezirksligisten Simbach auf dem Programm standen. Beim FC Velden-Eberspoint lief die Wintervorbereitung alles andere als optimal. Besonders bei der Generalprobe gegen Adlkofen wurde klar offengelegt, woran die Kirschner-Elf jetzt arbeiten muss.

"In unserer Generalprobe wurden uns von einem hochkarätigen Gegner, der mit vielen langjährigen Landesliga- und Bezirksliga-Kickern gespickt ist, klar die Grenzen aufgezeigt und deutlich wurde auch, woran es zu arbeiten gilt - der Gegner war in puncto Physis, Zweikampfführung, Effektivität und Kaltschnäuzigkeit viel weiter als es unsere junge, noch unerfahrene Truppe ist, deshalb ist es dann auch immer wichtig, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern aus solchen Nackenschlägen die richtigen Schlüsse zu ziehen und an den Defiziten kontinuierlich und geduldig zu arbeiten.", so FCVE-Coach Andreas Kirschner nach der klaren Niederlage bei der Generalprobe am Sonntagabend.

Nun gilt es die Vorbereitung abzuhaken und den Fokus auf das erste Punktspiel am Sonntag zu Hause gegen den Tabellenletzten aus Pilsting (Anpfiff 15:00 Uhr in Eberspoint, Testspiel der beiden zweiten Mannschaften um 13:00 Uhr) zu legen. Für die Vilstallöwen eine richtungsweisende Partie: Bei einer Niederlage muss man sich vorerst in Richtung Tabellenkeller orientieren. Bei einem Heimerfolg hat man vorübergehend wieder etwas Ruhe. Trotz der aktuellen Tabellenkonstellation erwartet der Löwencoach eine ausgeglichene Partie: "Mit dem TSV Pilsting haben wir gleich eine sehr knifflige Aufgabe zu bewältigen - sie konnten sich im Winter mit Erfahrung verstärken und haben zudem einen erfahrenen Trainer, der sich für diese Situation sicher den ein oder anderen mannschaftstaktischen Kniff überlegen wird. Wir konnten in der Vorbereitung trotz all den Widrigkeiten wichtige Erkenntnisse sammeln und aus den Fehlern werden wir lernen, sie weiter ausmerzen und die vielen positiven Ansätze geben uns das nötige Selbstvertrauen, um die drei Punkte zum Auftakt in Eberspoint zu behalten! "

Neben den Akteuren auf dem Platz könnten auch die Zuschauer am Sonntagnachmittag aus Sicht der beiden Vorstände Kilian Heller und Roman Prinzhaus das Zündlein an der Waage sein: "Gegen Pilsting gilt es alle Kräfte zu bündeln und ins positive umzuwandeln. Dazu braucht die Mannschaft auch positive Unterstützung ihrer Fans. Leider wurde in der Vorbereitung sehr viel, zum Teil auch gerechtfertigt, Kritik an der Mannschaft geübt. Aber jetzt zählts, denn jetzt geht es um Punkte. Die Mannschaft braucht jetzt auch von ihren Fans positive Impulse, um zurück in die Erfolgsspur zu finden."