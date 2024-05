FCVE in Hebertsfelden - Zweite zum Kellerduell nach Vilsbiburg

Im Hinspiel erkämpften sich die Vilstallöwen beim 1:1 einen Punkt gegen ein spielstarkes Hebertsfelden – Foto: Thomas Martner

Die erste Saison in der Vereinsgeschichte des FC Velden-Eberspoint neigt sich dem Ende entgegen und bereits jetzt können die Vilstallöwen ein positives Fazit ziehen: Vor dem Start der Kreisliga Isar/Rott galt der neugegründete Verein aus dem Vilstal als Abstiegskandidat. Im Laufe der Saison hat sich der FCVE dank einer guten Mischung aus technisch starken "Voina Hecht'n" und kampfstarken "FCE-Löwen" immer mehr zu einem unangenehmen Gegner mit einem klaren Konzept weiterentwickelt, weshalb man bereits zur Winterpause den Klassenerhalt schon gesichert hatte. Auch das Trainerduo mit Andreas Lehner und Alex Neulinger fand sehr schnell zueinander und hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg der Vilstallöwen.





Alex Neulinger (links) und Andreas Lehner (rechts) hatten einen großen Anteil am Erfolg der Vilstallöwen in deren ersten Saison der Vereinshistorie. – Foto: Thomas Martner





Im Sommer übernimmt dann mit Andreas Kirschner ein hochmotivierter Trainer die Vilstallöwen, welcher neben dem bestehenden Kader mit sieben Neuzugängen aus der A-Jugend rechnen kann, welche größtenteils in der BOL bereits ihre Klasse unter Beweis stellen konnten. "In den vergangenen Wochen und Monaten hatte ich die Gelegenheit mir einen ersten Eindruck zu verschaffen und ich bin beeindruckt vom Konzept des Vereins. Alle ziehen an einem Strang und arbeiten täglich an der Weiterentwicklung des Vereins. Wir haben in der kommenden Saison eine recht junge Mannschaft, welche durch die Zugänge aus der BOL A-Jugend nochmal ordentlich Qualität dazubekommt. Unsere Aufgabe wird es dann sein die jungen Talente zu integrieren und zu fördern."

Bei der zweiten Mannschaft der Vilstallöwen verlief die erste Saison hingegen sehr holprig: In der Hinrunde musste man durch viele verletzte oder angeschlagene Akteure immer wieder Spieler an die erste Mannschaft hochschieben, wodurch die Aufstellung bei den Spielen regelmäßig verändert werden musste. Erst zur Rückrunde blitzte immer wieder auf, dass es an Qualität eigentlich nicht fehlen würde, weshalb man unter anderem beim souveränen Spitzenreiter Johannesbrunn/Binabiburg II einen verdienten Punkt mitnehmen konnte.

Im Hinspiel holte der FCVE II seine ersten drei Punkte gegen Vilsbiburg II. Am Freitagabend wollen Just und Co. bei der Konkurrenz wieder Zählbares mitnehmen. – Foto: Thomas Martner