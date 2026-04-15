 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

FCVE Club-100 spendet Trikot für B-Jugend der Vilstallöwen

+++ Vereinsführung nutzt Budget aus Club100-Spenden zur Unterstützung der B-Junioren +++

von MP/FCVE · Heute, 16:19 Uhr · 0 Leser
Die B-Jugend eingrahmt von Vorstand und Torwarttrainer Roman Prinzhaus (links), Trainer Andreas "Wuze" Gründl und Stefan Irl (rechts).
Die B-Jugend eingrahmt von Vorstand und Torwarttrainer Roman Prinzhaus (links), Trainer Andreas "Wuze" Gründl und Stefan Irl (rechts). – Foto: Stefan Irl

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Für die B-Junioren der Vilstallöwen gab es ein besonderes Geschenk aus den eigenen Reihen: Die Vereinsführung nutzte vor kurzem das hauseigene Budget aus dem Club100, um für die Jugendmannschaft um Trainer Andreas "Wuze" Gründl mit einem neuen Trikotsatz auszustatten.

Die Verantwortlichen des Vereins betonen, wie wichtig solche Fördermaßnahmen für die Nachwuchsarbeit sind. Gerade im Jugendbereich sind Engagement und Unterstützung von Förderkreisen wie dem Club100 entscheidend, um optimale Bedingungen für Training und Spielbetrieb zu schaffen. FCVE Jugendleiter Stefan Irl: "Der Club100 ist ein wichtiger Förderer unserer Jugend. Somit können wir stets beste Rahmenbedingungen schaffen für die Entwicklung unserer Junglöwen."

Seit dieser Saison ist Andreas "Wuze" Gründl als Trainer der B-Junioren aktiv mit Unterstützung seiner beiden Co-Trainer Waldemar Wilk und Luca Wimmer. Neben dem Trainertrio hat man mit Roman Prinzhaus einen modernen Torwarttrainer für die A und B-Junioren gewinnen können.
Seit dieser Saison ist Andreas "Wuze" Gründl als Trainer der B-Junioren aktiv mit Unterstützung seiner beiden Co-Trainer Waldemar Wilk und Luca Wimmer. Neben dem Trainertrio hat man mit Roman Prinzhaus einen modernen Torwarttrainer für die A und B-Junioren gewinnen können. – Foto: Alfred Brumbauer

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FC Velden-Eberspoint
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TSV 1924 Anzenkirchen
TSV 1924 AnzenkirchenAnzenkirchen
15:00

Die B-Jugend und das Trainerteam bedanken sich herzlich beim Club100 für die großzügige Spende. Mit den neuen Trikots geht die Mannschaft hochmotiviert in die kommenden Spiele und freut sich darauf, den Verein bestmöglich zu vertreten.

Nachdem die A-Jugend mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet ist greifen Wilk und Co. auch am kommenden Wochenende wieder ins Geschehen ein: Am Samstag soll gegen Anzenkirchen zu Hause in Velden der erste Dreier in 2026 eingefahren werden. B-Jugend Coach Andreas Gründl kann den Rückrundenauftakt kaum erwarten: "Wir sind alle heiß auf das Spiel! Die Jungs trainieren seit Wochen hervorragend und das müssen wir am Samstag im Heimspiel auf den Platz bringen!"