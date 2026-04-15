FCVE Club-100 spendet Trikot für B-Jugend der Vilstallöwen +++ Vereinsführung nutzt Budget aus Club100-Spenden zur Unterstützung der B-Junioren +++ von MP/FCVE · Heute, 16:19 Uhr · 0 Leser

Die B-Jugend eingrahmt von Vorstand und Torwarttrainer Roman Prinzhaus (links), Trainer Andreas "Wuze" Gründl und Stefan Irl (rechts). – Foto: Stefan Irl

Für die B-Junioren der Vilstallöwen gab es ein besonderes Geschenk aus den eigenen Reihen: Die Vereinsführung nutzte vor kurzem das hauseigene Budget aus dem Club100, um für die Jugendmannschaft um Trainer Andreas "Wuze" Gründl mit einem neuen Trikotsatz auszustatten. Die Verantwortlichen des Vereins betonen, wie wichtig solche Fördermaßnahmen für die Nachwuchsarbeit sind. Gerade im Jugendbereich sind Engagement und Unterstützung von Förderkreisen wie dem Club100 entscheidend, um optimale Bedingungen für Training und Spielbetrieb zu schaffen. FCVE Jugendleiter Stefan Irl: "Der Club100 ist ein wichtiger Förderer unserer Jugend. Somit können wir stets beste Rahmenbedingungen schaffen für die Entwicklung unserer Junglöwen."

Seit dieser Saison ist Andreas "Wuze" Gründl als Trainer der B-Junioren aktiv mit Unterstützung seiner beiden Co-Trainer Waldemar Wilk und Luca Wimmer. Neben dem Trainertrio hat man mit Roman Prinzhaus einen modernen Torwarttrainer für die A und B-Junioren gewinnen können. – Foto: Alfred Brumbauer