FCVE bestraft sich erneut selbst – 2:4 im Derby gegen Vilsbiburg

Der FC Velden-Eberspoint musste sich im Derby gegen den TSV Vilsbiburg trotz spielerischer Überlegenheit mit 2:4 geschlagen geben. Die Gäste gingen in der 25. Minute durch einen direkt verwandelten Eckball von Maximillian Anderseck mit ihrer ersten gefährlichen Aktion in Führung. Kurz vor der Pause blieb den Vilstallöwen zudem ein klarer Elfmeter nach einem Foul an Jonas Wimmer verwehrt.
Auch nach dem Seitenwechsel hatte der FCVE mehr vom Spiel, musste nach einem Freistoßtreffer von Anderseck zum 0:2 (78.) jedoch den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die Antwort folgte prompt: David Föckersperger legte stark für Valentin Wagner auf, der nur zwei Minuten später zum 1:2 unter die Latte traf.
Die Hoffnung währte allerdings nur kurz. Ein viel zu kurzer Rückpass ermöglichte Niclas Passarge in der 82. Minute das vorentscheidende 1:3. Als der FCVE in der Schlussphase alles nach vorne warf, fing Vilsbiburg einen schnellen Abwurf von Keeper Rupprecht ab und Benedikt Ecker erhöhte ins leere Tor auf 1:4 (90.+4). Florian Hagenberger betrieb mit seinem Abstauber zum 2:4-Endstand (90.+5) nur noch Ergebniskosmetik.
Für zusätzlichen Ärger sorgte die Schiedsrichterleistung. Neben dem nicht gegebenen Strafstoß blieb nach einem harten Foul an Jonas Brambs auch eine aus FCVE-Sicht fällige Rote Karte aus.
Trainer Andreas Kirschner zeigte sich nach dem Schlusspfiff entsprechend enttäuscht: „Erneut schlagen wir uns durch haarsträubende individuelle Fehler selbst. Vilsbiburg hatte über 90 Minuten keine einzige eigene Torchance aus dem Spiel heraus – das ist dann schon sehr frustrierend, zwei Niederlagen in Folge so in dieser Art hinnehmen zu müssen.“
Den Blick richtet der FCVE-Coach dennoch nach vorne: „Aber letztlich heißt es erneut, den Kopf aus dem Hintern zu ziehen, Mund abwischen und nächste Woche dann mit aller Macht den Bock umzustoßen. Wir arbeiten unter der Woche im Training erneut hart, um dann perfekt vorbereitet die Auswärtspartie in Dornach anzugehen.“
Erfreulicher verlief dagegen der Saisonauftakt für die weiteren Herrenmannschaften des FCVE. Die zweite Mannschaft setzte sich zum Start mit 4:1 gegen die SG Bonbruck/Bodenkirchen II durch, während die dritte Mannschaft ihr Heimspiel gegen Bonbruck/Bodenkirchen III sogar mit 5:1 gewann. Damit feierten beide Teams einen gelungenen Einstand in die neue Spielzeit. Mann des Tages wurde ein Eigengewächs: Daniel Breitenwinkler erzielte in seinem ersten Punktspiel im Herrenbereich ein Doppelpack für den FCVE II gegen die zweite Mannschaft aus "Bobo".