FCVE bestraft sich erneut selbst – 2:4 im Derby gegen Vilsbiburg +++ Erneute Feldüberlegenheit reicht nicht für Punkte im Derby - FCVE II und III mit Auftaktsiegen am ersten Spieltag +++ von MP/FCVE · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Lange hatte der FCVE die TSV-Offensive im Griff. Die wenigen Fehler wurden von Passarge und Co. aber eiskalt bestraft. Auch taktisch agierte Vilsbiburg clever und entführt etwas glücklich drei Punkte aus Eberspoint – Foto: Birgit Schmideder

Der FC Velden-Eberspoint musste sich im Derby gegen den TSV Vilsbiburg trotz spielerischer Überlegenheit mit 2:4 geschlagen geben. Die Gäste gingen in der 25. Minute durch einen direkt verwandelten Eckball von Maximillian Anderseck mit ihrer ersten gefährlichen Aktion in Führung. Kurz vor der Pause blieb den Vilstallöwen zudem ein klarer Elfmeter nach einem Foul an Jonas Wimmer verwehrt.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der FCVE mehr vom Spiel, musste nach einem Freistoßtreffer von Anderseck zum 0:2 (78.) jedoch den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die Antwort folgte prompt: David Föckersperger legte stark für Valentin Wagner auf, der nur zwei Minuten später zum 1:2 unter die Latte traf. Die Hoffnung währte allerdings nur kurz. Ein viel zu kurzer Rückpass ermöglichte Niclas Passarge in der 82. Minute das vorentscheidende 1:3. Als der FCVE in der Schlussphase alles nach vorne warf, fing Vilsbiburg einen schnellen Abwurf von Keeper Rupprecht ab und Benedikt Ecker erhöhte ins leere Tor auf 1:4 (90.+4). Florian Hagenberger betrieb mit seinem Abstauber zum 2:4-Endstand (90.+5) nur noch Ergebniskosmetik.

Auftakt nach Maß! Der FCVE II und III schlagen die zweite und dritte Mannschaft von "Bobo" klar mit 4:1 sowie 5:1. – Foto: Thomas Martner