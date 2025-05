FCVE beendet Saison mit einem 2:2 zu Hause gegen Haidlfing

Mit einem 2:2 Unentschieden gegen den SV Haidlfing beenden die Vilstallöwen die Saison 2024/25. In einer torreichen ersten Hälfte konnte man zwei Mal die Führung der Gäste ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel vergab die FCVE-Offensive mehrere Chancen und musste sich am Ende mit einem Unentschieden begnügen. Der SVH stieg trotz guter Leistung im letzten Saisonspiel direkt in die Kreisklasse ab, nachdem der SC Aufhausen im Ligaendspurt sich noch auf den Relegationsplatz rettete.

Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich die Partie etwas. Der FCVE hatte nun mehr Spielkontrolle doch die Gäste blieben nach Ballgewinnen weiter gefährlich. Die größte Chance auf den Heimsieg vergab Cedric Gruber in der Schlussphase, schob aber freistehend die Kugel in die Arme von Torwart Markus Drasch. "Der SV Haidlfing kämpfte aufopferungsvoll und machte uns vor allem in Hälfte eins das Leben schwer, indem sie nach Balleroberungen ihre pfeilschnellen Außen mit langen Bällen in Szene setzten und wir uns hier zweimal überrumpeln ließen! Jedoch reagierten wir dann jeweils zweimal auf den Rückstand und kamen verdient zurück. In Hälfte zwei spielten wir den Gegner dann in ihrer Hälfte fest und hatten zahlreiche Torchancen, die wir ungenutzt ließen. Jedoch waren die Gäste stets brandgefährlich durch Umschaltmomente ohne aber wirklich gefährlich zu werden.", so FCVE-Coach Kirschner nach dem letzten Spiel der Saison.

Auch beim Saisonfazit zieht der Löwentrainer eine positive Bilanz: "Nachdem wir zu Beginn der Saison mit übertrieben vielen Urlaubsfahrern zu kämpfen hatten und uns so leider früh in der Saison selbstverschuldet in den Tabellenkeller verfrachtet hatten, kämpften sich die Jungs mit viel Leidenschaft und Engagement aus selbigem heraus. Durch eine im Herbst aufkommende Verletzungsmisere brach dann aber die kurze Hochphase, in die wir uns Mitte der Vorrunde gearbeitet hatten und so gerieten wir zum Ende der Vorrunde eher wieder in das hintere Tabellendrittel. Wir arbeiteten als Team stetig und ruhig weiter - kleine taktische Kniffe und harte Trainingsarbeit an den analysierten Fehlern legten dann den Grundstein für eine überragende Frühjahrsrunde, in der man dann schnell schon in der Vorbereitung erkennen konnte, dass die Jungs an der lehrreichen Vorrunde gewachsen und gereift sind! So kann man am Ende der Saison zusammenfassen, dass die Vorrunde elementar wichtig war, um zu erkennen, woran es zu arbeiten gilt und dass jeder einzelne Spieler charakterlich und mental daran gewachsen ist!