FCVE A-Jugend: Gründl und Holzinger folgen auf Schellner und Gruber

Nach der Bekanntgabe zur Verpflichtung von Alex Schrafstetter bei den Herrenteams laufen parallel auch im Jugendbereich die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren: Mit Andreas Gründl, derzeit noch als Trainer der B-Jugend aktiv und im Verein vor allem als Motivator geschätzt, sowie Stefan Holzinger, einem sehr erfahrenen und bekannten Jugendtrainer, stehen zwei starke Personalien für den Sommer als Trainer der A-Jugend bereit. Beide sollen die erfolgreiche Entwicklung weiter vorantreiben und neue Impulse setzen. Ein weiterer wichtiger Schritt für den Verein: Der FC Velden-Eberspoint kann zur neuen Saison wieder eigenständig in allen Jugendmannschaften von der D- bis zur A-Jugend planen. Damit ist eine wichtige Grundlage für eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung im Jugendbereich geschaffen. Die beiden Jugendleiter Thomas Most und Stefan Irl: „Wie jedes Jahr ist die Suche nach Trainern im Jugendbereich zeitaufwändig und intensiv. Aber die Gespräche laufen bisher sehr gut. Mit Andreas Gründl und Stefan Holzinger haben wir für die A-Jugend unsere zwei absoluten Wunschtrainer verpflichten können. Jetzt gilt es bis zum Sommer auch die anderen Posten zu fixieren von der B- bis zur D- Jugend.“

Gleichzeitig bedankt sich auch die Vereinsführung bei Alex Gruber und Tom Schellner für ihr Engagement beim FCVE nicht nur in der Rolle als Trainer: "Man muss sich das erstmal bewusst machen, dass Alex und Tom neben ihren Aufwänden und Einsatz als A-Jugend Trainer auch noch in der Vereinsführung tätig sind und täglich an der Entwicklung des Vereins großen Einfluss haben! Die Hinrunde lief bei der A-Jugend aufgrund von Personalengpässen nicht wirklich nach Plan. Aber mit ihrem Einsatz haben die beiden das Team in die Spur gebracht und den Jungs wieder das nötige Selbstvertrauen mitgegeben!"

In der Saison 2024/25 übernahm Stefan Holzinger die zweite Mannschaft der Vilstallöwen. Nach einem Jahr Pause kehrt das Veldener Urgestein an die Seite von "Motivator" Andreas Gründl als Trainer der A-Jugend zurück. – Foto: Thomas Martner

Durch die Verpflichtung von Gründl und Holzinger setzt der Verein auch ein Zeichen: Die A-Jugend bleibt ein zentraler Baustein für die Zukunft des FC Velden-Eberspoint. Mit zwei engagierten Trainern aus den eigenen Reihen soll der eingeschlagene Weg konsequent weitergeführt werden. "Wir setzen in die Jugendarbeit weiterhin höchste Priorität. Ziel ist es, dass wir nach jeder Saison talentierte, motivierte und gut ausgebildete Spieler an die Herrenteams weitergeben.", plant die Jugendleitung des FCVE die kommenden Jahre und erzählt weiter: "Wir sind sehr stolz auf unsere Eigenständigkeit im Jugendbereich, die wir Dank der Aufwände schon im Bambini- und Kleinfeldbereich in den Muttervereinen immer wieder bestätigen können. Wir verschließen uns aber nicht vor zukünftigen Partnerschaften mit Nachbarvereinen im Jugendbereich. Für die anstehende Saison sind die Kaderplanungen aber schon weitestgehend abgeschlossen."