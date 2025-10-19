FCV - Tabellenzweiter nach 4:1 gegen Wetzikon

Mit einem überzeugenden und verdienten 4:1-(3:1)Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten Wetzikon zeigte Volketswil einmal mehr sein wahres Gesicht, nämlich gegen spielstärkere Mannschaften zu absoluter Leistungsbereitschaft fähig zu sein.

Umso bedauerlicher ist es dagegen, gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen unnötige Punkteverluste hinnehmen zu müssen. Auch der 2. Anzug passt! Trotz dem Ausfall einiger Stammkräfte und Mannschaftsstützen zeigte Volketswil mit dem Einbau von Juniorenspielern keinen Leistungsabfall, im Gegenteil während der gesamten Spielzeit war Volketswil das spielbestimmende Team, daher entsprach die Höhe des Endergebnisses absolut dem gesamten Spielverlauf.

Mit diesem Sieg hat sich Volketswil auf den 2. Tabellenrang zurück gekämpft, kommenden Samstag, 25.10 2025 findet in Zollikon der Spitzenkampf zwischen dem derzeitigen Tabellenführer Zollikon gegen seinen Verfolger Volketswil statt.

Bezeichnend für das Auftreten des FCV1 war während der 90 Minuten, dass ausser dem Ehrentreffer der Gäste keine weiteren Torchancen der Gäste zugelassen wurden.

Spielverlauf

Bereits nach 5 Minuten musste Frefel wegen einer Schulterluxation

ausgewechselt werden. Volketswil zeigte sich von Beginn an konzentriert und diszipliniert und zeiget den erwarteten Einsatzwillen. Nach Foul an Captain Luca Pergolis durch Wetzikons Goalie Vetter verwandelte der gefoulte selbst den dafür verhängten Penalty souverän zur 1:0 Führung in der 21. Minute.

Nach einem Eckball erzielte Nef, an diesem Fussballabend Tor- und spielfreudig, per Kopf nach Eckball in der 26.Minute die 2:0 Führung. Mit der einzigen Torchance der Gäste im gesamten Spiel erzielte Wetzikons Captain Friebe den Anschlusstreffer zum 2:1, die Antwort der Volketswiler blieb nicht lange aus, noch vor der Halbzeitpause war Nef erneut im Strafraum zur Stelle und markierte die 3:1-Halbzeitführung, grossen Anteil an diesem Treffer konnte dabei Linares für sich verbuchen.

Die 2. Spielhälfte gestaltete sich ähnlich der 1., ein spielfreudiges Volketswil bestimmte das Geschehen und bereits in der 55. Minute erzielte Hasan Islami nach perfekten finalen Pass von Nef den Treffer zur 4:1 Führung und ebenso dem Endstand. Die eingesetzten Junioren legten eine Talentprobe ab und waren ebenso massgeblich an diesem Erfolg beteiligt.

_________________________________________________________________________________________________