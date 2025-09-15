FCV mit souveränem 3:1-Auswärtssieg

In seinem ersten Auswärtsspiel der laufenden Saison besiegte ein spielfreudiges, dominantes und spielerisch überlegenes Volketswil ein bekannt heimstarkes Herrliberg 2 diskussionslos 3:1 (0:0), versäumte es allerdings bereits vor der Halbzeitpause zahlreiche Chancen zu Toren zu nutzen.

Mit dem dritten Ergebnis in Serie mit 3:1 setzte sich Volketswil an der Tabellenspitze fest und sollte mit den kommenden Meisterschaftsbegegnungen im Heimspiel gegen FC Maur sowie danach auswärts gegen Stäfa 2 mit der ansteigenden Formkurve seine Ambitionen auf einen eventuellen Aufstieg festigen. Herrliberg fand während des gesamten Spiels im Gegensatz zu Volketwil kaum Chancen vor, eine kompakte Volketswiler 3-er Abwehrkette hatte die Herrliberger Offensive jederzeit im Griff.

Mit der gezeigten Einstellung und Leistung kann die sportliche Leitung beruhigt den kommenden schweren Aufgaben entgegensehen. Die erste Spielhälfte war geprägt von spielbestimmenden Volketswilern mit der einzigen Kritik zahlreiche Chancen ungenutzt gelassen zu haben.