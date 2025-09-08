FCV - 3:1 dank Leistungssteigerung in Hälfte 2

Im 3. Heimspiel in Folge der laufenden Meisterschaft besiegte Volketswil dank einer Leistungssteigerung in Hälfte 2 den bisherigen Tabellenführer aus Männedorf klar mit 3:1 (1:1).

Eine nicht unbedingt befriedigende 1. Halbzeit, zwar mit mehrheitlichem Ballbesitz des Heimteams, aber mit wenigen Lösungen die Gästeabwehr zu knacken, führte trotzdem nach einer Massflanke Demko auf J. Meyer zum zwischenzeitlichen 1:0.

Nach gutem Anfangsbeginn führten 2 individuelle Abwehrfehler der Volketswiler in der 1. Halbzeit zu 2 Topchancen für Männedorf, die jedoch zum Glück vor dem sicheren Torerfolg versagten.

Männedorf gelang wenige Minuten später nach einem neuerlichen Fehlverhalten im Volketswiler Strafraum der Ausgleich zum 1:1 und zugleich auch dem Halbzeitstand.

Gegenüber den letzten Begegnungen war besonders in der 2. Spielhälfte eine klare Leistungssteigerung erkennbar, ausgenommen von wenigen Fehlern zeigte sich Volketswil spielfreudig, engagiert und Männedorf war speziell in der 2.Hälfte chancenlos gegen dominante Volketswiler, die keine einzige Torchance des Gegners zuliessen.

SPIELVERLAUF

Den ersten Torjubel gab es in der 34. Minute durch den Treffer von J. Meyer nach Assist durch Demko, die Freude währte allerdings nur knapp 3 Minuten, dann erzielte Männedorf nach Volketswiler Fehlverhalten im Strafraum den 1:1 Ausgleich.

Den Schlüssel zum Erfolg legte Trainer Antonio Limata mit der Einwechslung nach der Pause mit Perez, Islami, Angliker und Velijaj, alle aus der Offensivabteilung, und sogleich wurde die Männedorfer Abwehr massiv unter Druck gestellt, Folge davon die Tore von H. Islami nach Vorarbeit durch Angliker und Perez in der 56.Minute zum 2:1 sowie der finale Pass von Velijaj auf Angliker in der 81.Minute zum Schlussresultat von 3:1.

In den Schlussminuten war auch bei mehr Konzentration ein höheres Ergebnis möglich, dennoch auf Grund der gezeigten Leistungen in der 2. Spielhälfte ein verdienter und überzeugender Sieg.

