❗️FCU zu Gast in Neuenstein❗️

Der FC Union Heilbronn ist im Rahmen des elften Spieltages am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr zu Gast beim Aufsteiger TSV Neuenstein. Nach drei Siegen zuletzt möchten die ADLER die Serie auch auswärts weiter ausbauen, um den Abstand zur Spitze zu verkürzen.

Der TSV Neuenstein belegt, auch bedingt durch ein Urteil des Sportgerichts, wodurch die Begegnung gegen den TSV Erlenbach (1:4) als Sieg gewertet wurde, aktuell den Relegationsrang 13 mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 17:24 Toren. Im Oktober gab es neben einem eindrucksvollen 6:1-Heimsieg gegen den SV Wachbach und dem Spiel gegen Erlenbach zuletzt zwei Niederlagen: Gegen die Sportfreunde Untergriesheim ein 1:3, am vergangenen Wochenende ein 0:3 gegen den Tabellenzweiten aus Lauffen. Dennoch ist der TSV gerade auf heimischen Platz schwer zu schlagen, holten sie im Aufstiegsjahr dort starke 40 von 45 möglichen Punkten.