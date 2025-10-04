FCU zu Gast in Friedrichshall

Der FC Union Heilbronn ist im Rahmen des siebten Spieltages zu Gast beim FSV Friedrichshaller SV und möchte nach dem wichtigen 2:1-Sieg gegen den TSV Pfedelbach den nächsten Erfolg verbuchen.

Der FSV Friedrichshaller SV mit Ex-FCU-Spieler Michael Wodarz als Co-Trainer und Levent Heimannsberg im Tor belegen nach sechs Spielen den fünften Tabellenplatz mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 12:7 Toren. Nach zwei Siegen zum Auftakt gegen den FSV Schwaigern (3:0) und gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II (3:1) folgte eine knappe 0:1-Niederlage gegen den SV Wachbach und 1:1 gegen den TSV Erlenbach. Das Derby gegen die Sportfreunde Untergriesheim konnte mit 4:1 gewonnen werden, ehe man am vergangenen Wochenende den Sportfreunden Lauffen mit 3:1 unterlag. Dennoch insgesamt ein ordentlicher Saisonstart, befindet sich der FSV in Tuchfühlung zu den vorderen Tabellenplätzen.