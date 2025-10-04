FCU zu Gast in Friedrichshall

Der FC Union Heilbronn ist im Rahmen des siebten Spieltages zu Gast beim FSV Friedrichshaller SV und möchte nach dem wichtigen 2:1-Sieg gegen den TSV Pfedelbach den nächsten Erfolg verbuchen.
Der FSV Friedrichshaller SV mit Ex-FCU-Spieler Michael Wodarz als Co-Trainer und Levent Heimannsberg im Tor belegen nach sechs Spielen den fünften Tabellenplatz mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 12:7 Toren. Nach zwei Siegen zum Auftakt gegen den FSV Schwaigern (3:0) und gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II (3:1) folgte eine knappe 0:1-Niederlage gegen den SV Wachbach und 1:1 gegen den TSV Erlenbach. Das Derby gegen die Sportfreunde Untergriesheim konnte mit 4:1 gewonnen werden, ehe man am vergangenen Wochenende den Sportfreunden Lauffen mit 3:1 unterlag. Dennoch insgesamt ein ordentlicher Saisonstart, befindet sich der FSV in Tuchfühlung zu den vorderen Tabellenplätzen.
Unsere ADLER konnten nach drei Niederlagen zuletzt wieder mit 2:1 gegen den im bisherigen Saisonverlauf noch ungeschlagenen TSV Pfedelbach gewinnen. Es war ein Sieg für die Geschichtsbücher, beendete man das Spiel aufgrund von vier gelb/roten Karten mit sieben Mann. Doch das Spiel ist längst abgehakt, vielmehr geht es jetzt darum, auch den zweiten Schritt zu gehen, damit das Spiel gegen Pfedelbach als Wendepunkt der noch jungen Saison angesehen werden kann. Personell fehlen dem neuen Trainerteam um Robin Neupert, Kevin Herrmann und Marcel Susser aufgrund der Sperren, Verletzungen und Krankheiten rund 10 Spieler, dennoch kann man auf einen großen und qualitativ hochwertig besetzten Kader zurückgreifen, sodass die übrigen Spieler alles daran setzen werden, um auch in Friedrichshall zu punkten. Auf geht´s, Union!
Fotograf: Klemens Schaika