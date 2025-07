❗️FCU verabschiedet neun Spieler ❗️ Verlinkte Inhalte Bezirksliga Franken FC Heilbronn

Bevor wir in Kürze unsere insgesamt 13 Neuzugänge sowie die Verlängerungen vorstellen, gilt es mit dem Stichtag 30.06.2025 sich von insgesamt neun Spielern dankend zu verabschieden. Darunter sind Spieler, die zwar erst eine Saison beim FCU waren, dennoch positiv in Erinnerung bleiben werden sowie Spieler, die den Verein jahrelang begleitet und geprägt haben und einen besonderen Stellenwert im Verein genießen. Nachfolgend ein ausführlicher Bericht über die einzelnen Spieler. Vielen Dank an dieser Stelle und alles Gute! Mit Michael Wodarz verlässt uns ein Urgestein der jüngeren FCU-Geschichte. Sieben Spielzeiten hat der 29-Jährige am „See“ verbracht, hierbei den Wiederaufstieg in die Bezirksliga sowie den Pokalsieg in der Saison 2023/24 mitgeprägt und sich immer in den Dienst des Vereins gestellt. Auf und neben dem Platz entwickelte sich der Defensivspezialist zu einer festen Größe, was die 10000 Einsatzminuten in den Pflichtspielen der letzten Jahre belegen. Michael Wodarz übernahm stets Verantwortung, auch als Bierkapitän wusste er bei der Mallefahrt zu überzeugen. Nach einer starken Saison riss sich unsere Nummer 5 leider das Kreuzband und fiel somit für den Rest der Saison aus. Erfreulich ist, dass Michael Wodarz inzwischen die Krücken ablegen konnte und sich auf dem Weg der Besserung befindet. Zur neuen Saison wird Michael Wodarz Spielertrainer beim Ligakonkurrenten FSV Friedrichshaller SV. Wir wünschen ein glückliches Händchen und eine schnelle Rückkehr auf dem Platz!

Auch sein Bruder Marcel Wodarzverlässt uns nach drei Spielzeiten und kehrt zur SpVgg Neckarelz in die Verbandsliga zurück, wo er bereits 2021/22 am Ball war. Dazwischen liegen drei ereignisreiche Jahre beim FCU, bei denen unsere Nummer 6 durch seine Wucht und den unermüdlichen Einsatz vollkommen zu überzeugen wusste. In allen drei Spielzeiten war Marcel Wodarz Stammspieler und verlässt uns nun nach knapp 80 Pflichtspielen mit dem Pokalsieg im Gepäck. Viel Erfolg in der Verbandsliga! Mit Michele Varallo verabschieden wir uns nicht nur von unserem Kapitän, sondern von einem Vollblutstürmer, der unsere Fans mit vielen und spektakulären Toren viel Freude bereitete. So gelangen „Il toro“ in 51 Spielen über 60 Torbeteiligungen. Der inzwischen 37-Jährige überzeugte aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz durch seine ruhige und gesellige Art. Unvergessen bleibt das Heimspiel vorletzte Saison, in dem unsere Nummer 10 mit gleich zwei spektakulären Toren per Seitfallzieher glänzte. Michele Varallo wird zur kommenden Saison für den SV Schluchtern auf Torejagd gehen und wir hoffen, dass er dem Fußball noch einige Spielzeiten erhalten bleibt. Alles Gute, Capitano!