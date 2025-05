❗️FCU unterliegt Lauffen❗️

Der FC Union Heilbronn unterlag am vergangenen Wochenende nach zwei Siegen zuletzt den Sportfreunden aus Lauffen mit 1:3, bleibt aber weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz.

Erneut sehr dezimiert gab es die nächste Hiobsbotschaft für den FCU bereits nach acht Minuten, als Kevin Herrmann eine Flanke aus dem Sechzehner köpfte und mit einem Lauffener zusammenprallte, sodass unser Vizekapitän mit einer klaffenden Wunde am Kopf ausgewechselt und anschließend im Krankenhaus genäht werden musste. Der nächste Rückschlag erfolgte in der 16. Minute, als man den Ball in der Defensive verlor und Niklas Rein zum 1:0 für die Heimelf traf. Generell kamen die ADLER nicht so richtig in die Partie, sodass die erste halbe Stunde den Sportfreunden gehörte. Doch nach und nach biss sich der FCU in die Partie und hatte insbesondere in der Viertelstunde vor der Pause die gefährlichste Phase, die jedoch ohne Torerfolg blieb.