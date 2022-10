FCU stolpert im Waldstadion Tolle erste Halbzeit der SG Thalexw./Aschbach II

SG Thalexw./Aschbach II - FC Uchtelfangen II 4:2 (3:1). Aufgrund einer furiosen ersten Halbzeit gewann die Mannschaft von Trainer Frank Pfund völlig verdient mit 4:2-Toren. So wurde der Gast aus Uchtelfangen in den ersten 45 Minuten förmlich an die Wand gespielt. Im Gefühl des sicheren Sieges, wirkten die Hausherren nach der Pause nicht mehr so konzentriert und es schlichen sich kleine Fehler ein. Trotzdem kam nie Gefahr auf, dass der FCU die Partie noch einmal kippen könnte. Ein mehr als zufriedener Frank Pfund nach der Partie: "Das war heute vor allem im ersten Spielabschnitt unsere bisher beste Saisonleistung."