❗️FCU stellt Trainerduo frei❗️

Der FC Union Heilbronn und das Trainerduo Torsten Schlegel und Alexander Hofer gehen ab sofort getrennte Wege. Die Entscheidung fiel nach dem 4. Spieltag der laufenden Saison, in dessen Anschluss die sportliche Entwicklung der Mannschaft erneut hinter den Erwartungen zurückblieb.

Trotz zahlreicher Neuzugänge in der Sommerpause konnte die erhoffte Weiterentwicklung der Mannschaft unter dem Trainerduo nicht realisiert werden. Die sportliche Leitung des Vereins kam nach intensiven internen Gesprächen zu dem einstimmigen Entschluss, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Bis auf Weiteres wird das Team interimsweise von Kevin Herrmann und Marcel Susser betreut. Unterstützt werden sie dabei von Deniz Baydin und Ümit Kürüslü.

„Wir sind ohne konkrete Titelambitionen in die Saison gestartet, dennoch mussten wir beobachten, dass sich die negative Entwicklung der Mannschaft – sowohl in der Leistung als auch in der Konstanz – bereits seit der letzten Saison stetig fortsetzt“, erklärt Can Kara, 1. Vorstand des FC Union Heilbronn. „Insbesondere die stark schwankenden Leistungen von Woche zu Woche zeigen, dass wir auf sportlich falschem Kurs sind.“

Der FC Union Heilbronn bedankt sich bei Torsten Schlegel und Alexander Hofer für ihr Engagement und die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten. Für ihren weiteren Weg wünschen wir beiden Trainern persönlich und beruflich alles Gute.