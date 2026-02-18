 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

FCU schlägt Lengdorf klar – U19-Teams trotzen Kreisligisten

Oberbayerische Testspiel-Highlights am 17. Februar

von btfm · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Bastian Fischer spielte zwei Saisons in Unterföhring. Zuvor kickte der 33-Jährige unter anderem bei der SpVgg Unterhaching, beim FC Bayern München II und beim FC Ismaning. Nun traf er mit Lengdorf auf seinen Ex-Klub. (Archivfoto)
Bastian Fischer spielte zwei Saisons in Unterföhring. Zuvor kickte der 33-Jährige unter anderem bei der SpVgg Unterhaching, beim FC Bayern München II und beim FC Ismaning. Nun traf er mit Lengdorf auf seinen Ex-Klub. (Archivfoto) – Foto: Imago/Lackovic

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
U19 Landesliga S
Kreisliga 3
Kreisliga 2
Kreisklasse 4

Einige Teams testeten am Faschingsdienstag. Ein Überblick über die Testspiele am Faschingsdienstag.

Landesliga gegen Kreisliga: Unterföhring siegt nach Bayernliga-Überraschung

Gestern, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Lengdorf
FC LengdorfFC Lengdorf
4
1
Abpfiff

Um 19:30 Uhr kam es in Unterföhring zu einem Wiedersehen: Bastian Fischer, inzwischen Trainer beim FC Lengdorf, traf auf seinen ehemaligen Verein Unterföhring. Zwischen 2021 und 2023 trug der Ex-Regionalliga-Spieler das FCU-Trikot.

Der FCU überraschte bereits im letzten Testspiel mit einem 3:0-Sieg gegen einen Bayernligisten und erledigte seine Aufgabe auch gegen Lengdorf, bei denen Fischer startete. Nach der frühen Führung durch Antonio glichen die Gäste aus Lengdorf zunächst durch Lechner aus, doch Tokoro schoss den FCU noch vor der Pause erneut in Front. Gmelch (55.) und Flesch (80.) sorgten durch weitere Tore für den klaren 4:1-Endstand.

U19-Landesliga gegen Kreisliga: Hoaschdenger und 1860-Youngster trotzen Herrenteams

Die U19-Landesligisten 1860 Rosenheim und SV Heimstetten haben den Kreisligisten aus Oberbergkirchen und Waldtrudering jeweils die Stirn geboten. Heimstetten drehte ein 0:2-Rückstand in Waldtrudering. Sechzig gelang durch Christian Dangl nach 0:1-Rückstand noch der Ausgleich.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV 66 Oberbergkirchen
SV 66 OberbergkirchenOberbergkirc
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
3
4
Abpfiff

Alle Testspiele am Dienstag, dem 17. Februar 2026, auf FuPa Oberbayern

Kreisklassisten im Einsatz: Fürstenfeldbruck und Polling verlieren

Drei Kreisklassisten testeten am Dienstag gegen A-Klassisten. Während Aspis Taufkirchen (8:1) und der TuS Aztal Garching ihre Pflichtsiege einfuhren, unterlag der SC Fürstenfeldbruck gegen A-Klassen-Tabellenführer Herrsching. Der SCF ging zunächst durch Nickoy Ricter in Führung, doch ein Eigentor und ein Doppelpack von Daniel Fischer drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Der Anschlusstreffer von Benjamin Djordjevic kam zu spät. Der TSV Polling unterlag derweil klar gegen Taufkirchen. Sommerrückkehrere Daniele Eibl erzielte zwei Tore für die BSG.

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Alztal Garching
TuS Alztal GarchingTuS Garching
SV Gendorf Burgkirchen
SV Gendorf BurgkirchenBurgkirchen
0
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SC Fürstenfeldbruck
SC FürstenfeldbruckFürstenfeldb
TSV Herrsching
TSV HerrschingHerrsching
2
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Aspis Taufkirchen
TSV Aspis TaufkirchenA Taufkirche
FSV Steinkirchen
FSV SteinkirchenFSV Steinkir
8
1
Abpfiff

Gestern, 17:45 Uhr
TSV Polling
TSV PollingTSV Polling
BSG Taufkirchen
BSG TaufkirchenTaufkirchen
1
4
Abpfiff

Kreisliga gegen Kreisklasse/A-Klasse: Fuchstal unterliegt bei Acht-Tore-Fest – Münsing lässt Schäftlarn keine Chance

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Erling-Andechs
TSV Erling-AndechsTSV Erling-Andechs
SV Fuchstal
SV FuchstalSV Fuchstal
5
3
Abpfiff