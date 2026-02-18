FCU schlägt Lengdorf klar – U19-Teams trotzen Kreisligisten

Um 19:30 Uhr kam es in Unterföhring zu einem Wiedersehen: Bastian Fischer, inzwischen Trainer beim FC Lengdorf, traf auf seinen ehemaligen Verein Unterföhring. Zwischen 2021 und 2023 trug der Ex-Regionalliga-Spieler das FCU-Trikot.

Der FCU überraschte bereits im letzten Testspiel mit einem 3:0-Sieg gegen einen Bayernligisten und erledigte seine Aufgabe auch gegen Lengdorf, bei denen Fischer startete. Nach der frühen Führung durch Antonio glichen die Gäste aus Lengdorf zunächst durch Lechner aus, doch Tokoro schoss den FCU noch vor der Pause erneut in Front. Gmelch (55.) und Flesch (80.) sorgten durch weitere Tore für den klaren 4:1-Endstand.