FCU schlägt Lengdorf klar – U19-Teams trotzen Kreisligisten

Einige Teams testeten am Faschingsdienstag. Ein Überblick über die Testspiele am Faschingsdienstag.
Um 19:30 Uhr kam es in Unterföhring zu einem Wiedersehen: Bastian Fischer, inzwischen Trainer beim FC Lengdorf, traf auf seinen ehemaligen Verein Unterföhring. Zwischen 2021 und 2023 trug der Ex-Regionalliga-Spieler das FCU-Trikot.
Der FCU überraschte bereits im letzten Testspiel mit einem 3:0-Sieg gegen einen Bayernligisten und erledigte seine Aufgabe auch gegen Lengdorf, bei denen Fischer startete. Nach der frühen Führung durch Antonio glichen die Gäste aus Lengdorf zunächst durch Lechner aus, doch Tokoro schoss den FCU noch vor der Pause erneut in Front. Gmelch (55.) und Flesch (80.) sorgten durch weitere Tore für den klaren 4:1-Endstand.
Die U19-Landesligisten 1860 Rosenheim und SV Heimstetten haben den Kreisligisten aus Oberbergkirchen und Waldtrudering jeweils die Stirn geboten. Heimstetten drehte ein 0:2-Rückstand in Waldtrudering. Sechzig gelang durch Christian Dangl nach 0:1-Rückstand noch der Ausgleich.
Drei Kreisklassisten testeten am Dienstag gegen A-Klassisten. Während Aspis Taufkirchen (8:1) und der TuS Aztal Garching ihre Pflichtsiege einfuhren, unterlag der SC Fürstenfeldbruck gegen A-Klassen-Tabellenführer Herrsching. Der SCF ging zunächst durch Nickoy Ricter in Führung, doch ein Eigentor und ein Doppelpack von Daniel Fischer drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Der Anschlusstreffer von Benjamin Djordjevic kam zu spät. Der TSV Polling unterlag derweil klar gegen Taufkirchen. Sommerrückkehrere Daniele Eibl erzielte zwei Tore für die BSG.