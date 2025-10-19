❗️FCU reist zur SGSE❗️

Der FC Union Heilbronn ist am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr zu Gast bei der SG Sindringen/Ernsbach und möchte nach dem Heimsieg vergangene Woche auch in der Fremde erfolgreich sein.

Die SG Sindringen/Ernsbach belegt nach den ersten acht Spieltagen den achten Tabellenplatz mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 15:15 Toren. Dabei startete der Vorjahresvierte mit vier Siegen, einem Unentschieden bei nur einer Niederlage gut in die Saison, doch zuletzt gab es zwei Niederlagen am Stück: Gegen die Sportfreunde aus Untergriesheim gab es im vergangenen Heimspiel eine 0:3-Niederlage, am letzten Wochenende verlor man gegen die Sportfreunde Lauffen knapp mit 2:3. Dennoch stimmt die Moral: Die SGSE drehte ein 0:3 gegen Lauffen fast komplett, doch drei Aluminiumtreffer machten etwas Zählbares zunichte.

Unser FCU liegt einen Platz hinter der SG Sindringen/Ernsbach und könnte mit einem Sieg nicht nur vorbeiziehen, sondern bis auf Platz 4 vorrücken. Dementsprechend motiviert sind die ADLER, die mit dem Sieg im Rücken unbedingt den zweiten Schritt gehen wollen. Auf geht‘s Union!

Fotograf: Klemens Schaika