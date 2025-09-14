❗️FCU reist nach Untergriesheim❗️

Der FC Union Heilbronn ist im Rahmen des vierten Spieltages am heutigen Sonntag um 15:00 Uhr zu Gast bei den Sportfreunden aus Untergriesheim und möchte nach der vermeidbaren ersten Saisonniederlage in die Erfolgsspur zurückkehren.

Die Sportfreunde aus Untergriesheim, souveräner Aufsteiger aus der Kreisliga A2 mit 81 Punkten und 128:28 Toren und amtierender Bezirkspokalsieger, belegen nach drei Spieltagen den neunten Tabellenplatz mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 6:5 Toren. Nach einem 2:0-Heimsieg zum Auftakt gegen den TSV Erlenbach folgte eine knappe 3:2-Niederlage gegen den TSV Pfedelbach. Am vergangenen Wochenende kamen die Sportfreunde nach einem 0:2-Rückstand zu einem 2:2-Unentschieden gegen Lauffen. Die Untergriesheimer sind kein typischer Aufsteiger, so stehen einige Akteure im Kader, die schon höherklassig gespielt haben, sodass die Mannschaft zu den besseren der Liga zählt.