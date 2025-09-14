❗️FCU reist nach Untergriesheim❗️

Der FC Union Heilbronn ist im Rahmen des vierten Spieltages am heutigen Sonntag um 15:00 Uhr zu Gast bei den Sportfreunden aus Untergriesheim und möchte nach der vermeidbaren ersten Saisonniederlage in die Erfolgsspur zurückkehren.
Die Sportfreunde aus Untergriesheim, souveräner Aufsteiger aus der Kreisliga A2 mit 81 Punkten und 128:28 Toren und amtierender Bezirkspokalsieger, belegen nach drei Spieltagen den neunten Tabellenplatz mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 6:5 Toren. Nach einem 2:0-Heimsieg zum Auftakt gegen den TSV Erlenbach folgte eine knappe 3:2-Niederlage gegen den TSV Pfedelbach. Am vergangenen Wochenende kamen die Sportfreunde nach einem 0:2-Rückstand zu einem 2:2-Unentschieden gegen Lauffen. Die Untergriesheimer sind kein typischer Aufsteiger, so stehen einige Akteure im Kader, die schon höherklassig gespielt haben, sodass die Mannschaft zu den besseren der Liga zählt.
Unser FCU startete mit zwei Siegen in die Saison und hätte den perfekten Saisonstart mit drei Siegen hinlegen können, doch Unkonzentriertheiten und individuelle Fehler sorgten am vergangenen Wochenende für einen absoluten Dämpfer, war man doch 80 Minuten lang die klar bessere Mannschaft. Doch die Leistungskurve zeigt nach oben und wenn man die eigene Leistung konstant über 95 Minuten auf den Platz bringt, wird man definitiv eine erfolgreiche Saison spielen. Durch die Niederlage ist man nun aber gefordert, sodass man die Bilanz gegen die Sportfreunde aufbessern und etwas Zählbares einfahren möchte. Personell stehen dem Trainerteam trotz der verletzungsbedingten Ausfälle unter anderem von Deniz Baydin, Luciano Gruosso und Blerian Rexhepi viele Optionen zur Auswahl. Auf geht´s Union!
Fotograf: Klemens Schaika