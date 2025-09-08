FCU mit Arbeitssieg – Torhüter Neff hält Punkte gegen Freilassing fest

Personell muss der FC Unterföhring derzeit noch zaubern und kann noch nicht so spielen, wie sich die Verantwortlichen das im Idealfall vorstellen. Deshalb brauchte es gegen einen starken ESV Freilassing Ergebnisfußball, um das Landesliga-Heimspiel mit 1:0 (0:0) zu gewinnen.

Trainer Andreas Faber war nicht sonderlich überrascht, dass dieser Flutlichtkick eine zähe Angelegenheit wurde. Die Gäste, die kürzlich noch Tabellenführer der Liga waren, verfügen über eine starke Offensive und hatten gegen defensiv kompakte Unterföhringer ihre Chancen. Lorenz Neff stand wieder im Tor und war einmal mehr ein grandioser Vertreter von Sebastian Fritz. Mit zwei herausragenden Paraden hielt er das 0:0 fest.

Freilassing hatte nur wenige Chancen, war gefühlt der Führung aber einen Tick näher. Dazu kam, dass es nach rund einer Stunde eine Szene gab, bei der es im schlechtesten Fall eine Rote Karte wegen Notbremse gegen die Unterföhringer hätte geben können. FCU-Trainer Faber gab später zu, dass man sich bei einem Pfiff nicht hätte beschweren können.

In der Landesliga ist es längst üblich, Videos vom nächsten Gegner anzusehen und dort auch Schwachstellen zu suchen. Bei der Vorbereitung auf Freilassing fiel den Unterföhringern auf, dass die groß gewachsenen und bockstarken Innenverteidiger des Kontrahenten manchmal Schwächen im Spielaufbau haben. Dieses kleine Detail machte am Ende den Unterschied bei dem Tor des Tages in der 68. Minute. Die Freilassinger leisteten sich einen solchen Fehler im Aufbau, Luis Fischer eroberte den Ball nahe dem Freilassinger Tor und erwischte die Gäste in Unordnung. Frei vor dem Keeper ließ er sich nach dem Zusammenspiel mit Maick Antonio die Chance nicht entgehen.

In der 75. Minute kassierte der Torschütze dann eine Zeitstrafe, was eine durchaus harte Entscheidung war. Freilassing bekam die Möglichkeit, mit einem Mann mehr die Schlussoffensive zu bestreiten. Diese Überzahl machte dann aber keinen Unterschied, weil die Unterföhringer das 1:0 souverän und erwachsen wegverteidigten. Unter dem Strich blieb ein Arbeitssieg und die Ankündigung des Trainers, „dass es in ein paar Wochen wieder Faber-Fußball gibt“. (nb)

FC Unterföhring – ESV Freilassing 1:0 (0:0). FCU: Neff – Bulut (81. Filotas), S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir, Gümüs (85. Näther), Tokoro, Antonio, Marian (71. Gmelch) – Fischer (90.+3 Stijepic). Tor: 1:0 Fischer (68.). Zeitstrafe: Fischer (75.) Schiedsrichter: Leon Kanwischer (Westendorf) – Zuschauer: 85.