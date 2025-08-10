FCU kassiert vierte Niederlage in Folge

Der Fehlstart in der Landesliga zieht immer weitere Kreise beim FC Unterföhring, wo man schon nach fünf Spielen das eigentliche Ziel, ganz oben mitzumischen, bis auf Weiteres einmotten musste. Die 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den TSV Wasserburg verschärft die Lage tabellarisch, wobei die Leistung des Teams ein kleiner Schritt nach vorne war. Vor der Saison hatte sich die Liga festgelegt, dass Wasserburg der erste Kandidat für die Meisterschaft ist. Dem wird der Vorjahresdritte mittlerweile auch gerecht. In Unterföhring lieferte Wasserburg eine reife Leistung ab mit einer stabilen Defensive und offensiver Geduld. Mit gerade einmal 5:5 Toren nach fünf Spieltagen steht Wasserburg nicht für das große Spektakel, sondern vielmehr für abwartenden Ergebnisfußball. Mit kleinen Fehlern öffneten die Unterföhringer die Tür für das drei Punkte bringende Tor von Johannes Lindner (24.). Ein misslungener Hackenpass an der Mittellinie leitete den Angriff ein und dann verpasste man es, mit einem taktischen Foul den unerwarteten Gegenangriff zu stoppen.

Passend zu der aktuellen Lage der Unterföhringer sieht Trainer Sebastian Fritz eine Szene in der zweiten Halbzeit, als sich die Gäste einen einzigen Patzer leisteten. Der Torwart spielte einen Fehlpass direkt in den Fuß von Mittelstürmer Mohammed Al Hosaini, der frei vor dem Keeper den Ball neben den Kasten setzte. Einer Spitzenmannschaft wie Wasserburg reicht eine solche Szene, während die kriselnden Unterföhringer auch solche Geschenke ausschlagen. In Durchgang zwei war der Unterföhringer Auftritt ordentlich und spielerisch eine ganz andere Nummer als bei den enttäuschenden Spielen zuvor. Der FCU bemühte sich und hätte in der Summe auch den Ausgleich verdient gehabt. Aber der Gegner hieß nun einmal Wasserburg und die lassen eben wenig bis nichts zu.

Auch wenn die Bilanz mit drei Punkten aus fünf Spielen und nun schon vier Niederlagen am Stück alles andere als gut ist, war dieses Spiel vom gesamten Auftreten laut Trainer Sebastian Fritz „ein Schritt in die richtige Richtung“. Mit dem Negativlauf darf man sich auch nicht lange befassen, weil die Liga in der Englischen Woche schon gleich weiter geht mit dem Nachbarschaftsderby gegen Aufsteiger SV Dornach. Der Neuling steht mit drei Siegen aktuell da, wo die Unterföhringer mindestens stehen wollten.

FC Unterföhring – SV Wasserburg 0:1 (0:1) FCU: Neff – Näther (59. Gmelch), Orth, Flesch, Awoudja – B. Bahadir (42. Gümüs), Bulut (59. Larisch), Antonio (79. Dohmann), Kretzschmar, Fischer – Al Hosaini (59. Porr). Tor: 0:1 Lindner (24.) Zeitstrafe: Lindner (38.) Gelbrot: Awoudja (89., wiederholtes Foulspiel)