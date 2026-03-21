❗️FCU in Lauffen zu Gast ❗️

Der FC Union Heilbronn ist am morgigen Sonntag im Rahmen des 20. Spieltages zu Gast bei den Sportfreunden Lauffen und könnte den besten Rückrundenstart der jungen FCU-Geschichte perfekt machen.
Die Sportfreunde aus Lauffen belegen aktuell den fünften Platz mit 34 Punkten und einem Torverhältnis von 38:19 Toren bei noch zwei ausstehenden Spielen. Nach einem starken Saisonbeginn, als Lauffen nur eins der ersten 13 Saisonspiele verlor, folgten vor und nach der Winterpause jeweils eine Niederlage. Dennoch erholten sich die Sportfreunde schnell davon, zuletzt gab es in Untergriesheim (1:0) und in Pfedelbach (4:2) zwei Auswärtssiege. Unter der Woche folgte allerdings beim 5:6 nach Elfmeterschießen das Pokalaus gegen Untergriesheim.
Unser FCU kam mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 16:1 aus der Winterpause und möchte auch in diesem Topspiel beweisen, dass die gute Form kein Zufall ist. Mit einem Sieg könnte man einen direkten Konkurrenten distanzieren, sich zugleich auch über den besten Rückrundenstart freuen. Auf geht‘s, Union!
Fotograf: Klemens Schaika