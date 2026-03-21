❗️FCU in Lauffen zu Gast ❗️

Der FC Union Heilbronn ist am morgigen Sonntag im Rahmen des 20. Spieltages zu Gast bei den Sportfreunden Lauffen und könnte den besten Rückrundenstart der jungen FCU-Geschichte perfekt machen.

Die Sportfreunde aus Lauffen belegen aktuell den fünften Platz mit 34 Punkten und einem Torverhältnis von 38:19 Toren bei noch zwei ausstehenden Spielen. Nach einem starken Saisonbeginn, als Lauffen nur eins der ersten 13 Saisonspiele verlor, folgten vor und nach der Winterpause jeweils eine Niederlage. Dennoch erholten sich die Sportfreunde schnell davon, zuletzt gab es in Untergriesheim (1:0) und in Pfedelbach (4:2) zwei Auswärtssiege. Unter der Woche folgte allerdings beim 5:6 nach Elfmeterschießen das Pokalaus gegen Untergriesheim.