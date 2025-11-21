❗️FCU erwartet Aramäer zum Topspiel ❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt bereits am morgigen Samstag um 14:00 Uhr den Tabellenführer Aramäer Heilbronn in der heimischen ERBE-Arena und könnte mit einem Sieg wieder aktiv in das Titelrennen eingreifen, während die Aramäer mit einem Auswärtssieg einen großen Schritt in Richtung Herbstmeisterschaft machen könnten. Das in der Vergangenheit stets emotionale, hochklassige und zumeist knappe Derby verspricht jede Menge Spannung.

Die Gäste belegen nach einer überzeugenden Hinrunde aktuell den ersten Tabellenplatz mit 30 Punkten aus 13 Spielen und einem Torverhältnis von 40:9 Toren. Damit besitzen die Aramäer die torgefährlichste Offensive sowie die beste Defensive der Liga. Dennoch beträgt der Abstand auf Platz 2 gerade einmal zwei, auf unsere ADLER fünf Punkte. Im Verlauf der Hinrunde gab es lediglich eine Saisonniederlage, als man in Schwaigern mit 2:0 das Nachsehen hatte sowie drei Unentschieden gegen den TSV Pfedelbach, TG Böckingen (jeweils 1:1) und gegen die Sportfreunde Lauffen am vergangenen Wochenende (2:2). Ansonsten gab es ausschließlich deutliche Siege, sodass die Aramäer mit viel Rückenwind an den „See“ reisen werden.

Doch auch unsere ADLER befinden sich in blendender Verfassung, holten zuletzt 16 von 18 möglichen Punkten, und könnten mit einem Sieg tatsächlich wieder um den Titel mitspielen, nachdem man zwischenzeitlich auf dem 10. Tabellenplatz stand. Dementsprechend groß ist die Motivation, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen, um die Hinrunde positiv abzuschließen und sich in eine gute Ausgangssituation für die Rückrunde zu bringen. Auf geht´s, Union!

Fotograf: Klemens Schaika